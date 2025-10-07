Κεραμέως: Θα ενταχθούν ακόμη 350.000 εργαζόμενοι στην ψηφιακή κάρτα

Ερωτηθείς δε για τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών, τόνισε ότι επί κυβερνήσεων της ΝΔ, έχουν μειωθεί συνολικά κατά 5.5 ποσοστιαίες μονάδες και ότι επίκειται ακόμη η μείωση τους κατά μισή μονάδα το 2027.

Για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο εισάγεται σήμερα για συζήτηση επί της Αρχής στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, μίλησε στον ΑΝΤ1, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Νίκη Κεραμέως.

«Σε ότι αφορά το 13ωρο και τις αντιδράσεις που υπάρχουν, είναι ξεκάθαρο ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να απασχοληθεί υπερωριακά μόνο με τη συναίνεση του και μόνο έως 37 μέρες ετησίως. Παράλληλα υπάρχει στο νομοσχέδιο και η σαφής πρόβλεψη, ότι η άρνηση του εργαζομένου για υπερωρίες δεν μπορεί να επιφέρει καμιά βλαπτική μεταβολή σε βάρος του», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως.

Σχετικά με την επέκταση της ψηφιακής κάρτας και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, όπως για παράδειγμα στους κλάδους της ενέργειας και του χονδρεμπορίου, είπε ότι στο μέτρο θα ενταχθούν ακόμη 350.000 εργαζόμενοι σε αυτήν την φάση.

Ερωτηθείς δε για τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών, τόνισε ότι επί κυβερνήσεων της ΝΔ, έχουν μειωθεί συνολικά κατά 5.5 ποσοστιαίες μονάδες και ότι επίκειται ακόμη η μείωση τους κατά μισή μονάδα το 2027.