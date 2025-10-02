Tax & Labour | Εργασιακά

Μειώθηκε στο 8,1% η ανεργία τον Αύγουστο - Μικρή αύξηση στην Ευρωζώνη

Ο εποχικά προσαρμοσμένος ρυθμός ανεργίας στη ζώνη του ευρώ τον Αύγουστο ήταν 6,3%, αυξημένος από 6,2% τον Ιούλιο και σταθερός σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024.

Σε ποσοστό 8,1% ανήλθε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο του 2025 έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,7% τον Αύγουστο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,3% τον Ιούλιο του 2025.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.337.315 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 79.288 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (1,9%) και μείωση κατά 2.331 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (-0,1%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 383.788 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 72.352 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (-15,9%) και μείωση κατά 11.542 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (-2,9%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.025.161, σημειώνοντας μείωση κατά 35.078 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (-1,1%) και αύξηση κατά 11.556 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (0,4%).

Στο 6,3% η ανεργία στην ευρωζώνη

Μικρή άνοδο κατέγραψε τον Αύγουστο ο εποχικά προσαρμοσμένος ρυθμός ανεργίας στη ζώνη του ευρώ τον Αύγουστο, καθώς διαμορφώθηκε στο 6,3%, από 6,2% τον Ιούλιο. Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, το ποσοστό της ανεργίας στην Ευρωζώνη παρέμεινε αμετάβλητο.

Σύμφωνα με την Eurostat, στην ΕΕ ο ρυθμός ανεργίας ήταν 5,9% τον Αύγουστο, σταθερός σε σχέση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2024. Η Eurostat εκτιμά ότι 13,089 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,842 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργα τον Αύγουστο 2025.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο, η ανεργία αυξήθηκε κατά 39 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 11 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024, η ανεργία αυξήθηκε κατά 85 χιλιάδες στην ΕΕ και μειώθηκε κατά 15 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

