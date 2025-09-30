Στα 50,29 δισ. εκτοξεύτηκαν τα απλήρωτα χρέη προς το ΚΕΑΟ - Εν αναμονή των ρυθμίσεων a la carte χιλιάδες οφειλέτες

Πάνω από 500.000 μικρομεσαίοι επιχειρηματίες με χρέη έως 10.000 ή 15.000 ευρώ ζητούν από το οικονομικό επιτελείο ρυθμίσεις οφειλών μεγαλύτερης διάρκειας (72 ή και 120 δόσεων), ώστε οι μηνιαίες καταβολές να είναι ένα ρεαλιστικό ποσό που να μπορούν να πληρώνουν.

Εν αναμονή μιας νέας ευνοϊκής ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών βρίσκονται χιλιάδες οφειλέτες του ΕΦΚΑ, την στιγμή που το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ αυξήθηκε στα 50,29 δισ. ευρώ κατά το β’ τρίμηνο του 2025.

Και ενώ η θέσπιση νέας ρύθμισης είναι απόφαση που θα λάβει (αν θα λάβει) το υπουργείο Οικονομικών, ο διαγωνισμός ανάθεσης της διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών του ΚΕΑΟ σε ιδιωτικές εταιρείες καθυστερεί. Οι ιδιώτες θα εισηγούνται ρυθμίσεις οφειλών a la carte στους ενδιαφερόμενους οφειλέτες, που βρίσκουν ασύμφορη την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων που «τρέχει» για τα χρέη τους.

Στα πρότυπα των τραπεζών, οι εταιρείες αυτές θα αναλαμβάνουν την ενημέρωση των οφειλετών για τα χρέη τους, τις δυνατότητες αποπληρωμής τους και τα μέτρα που ενδέχεται να ληφθούν σε περίπτωση άρνησής τους να συμμορφωθούν.

Στο τέλος Ιουνίου 2025, οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο ΚΕΑΟ έφτασαν σε πλήθος τις 1.093.518 για οφειλές ύψους 8,85 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 310.626 και το ρυθμισμένο ποσό 4.945.223.974 ευρώ, ενώ οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν συνολικά 782.892 για οφειλές στο ΚΕΑΟ ύψους 3.908.177.746 ευρώ.

Οι συνολικές εισπράξεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανέρχονται σε 466.716.451 ευρώ, με ποσοστό 54,79% να προέρχεται από πληρωμές οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και 45,21% από καταβολές εκτός ρύθμισης.

Το προφίλ των οφειλετών του ΕΦΚΑ

Στο τέλος του Ιουνίου το συνολικό ποσό των 32.300.115.289 ευρώ σε οφειλές (22.153.394.020 € κύρια οφειλή και 10.146.721.269 € πρόσθετα τέλη) που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ διαμορφώθηκε στα 50.292.414.543 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο, εκ των οποίων 29.849.030.546 € κύρια οφειλή και 20.443.383.997 € πρόσθετα τέλη).

Όπως προκύπτει από αναλύσεις του Κέντρου, από τα 50,29 δισ. ευρώ που είναι σήμερα στο χαρτοφυλάκιο περίπου τα 10,26 δις ευρώ είναι οφειλές πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας. Οι οφειλές των 10,26 δις ευρώ αφορούν εργοδότες πτωχευμένους, εργοδότες σε καθεστώς εκκαθάρισης, εργοδότες με οφειλές πριν από την εφαρμογή του συστήματος ασφάλισης μέσω ΑΠΔ, που δεν έχουν ποτέ υποβάλει ΑΠΔ και που δεν έχουν ποτέ καταβάλει ποσά στο ΚΕΑΟ, καθώς και οφειλές ασφαλισμένων που έχουν αποβιώσει.

Εντός του δεύτερου τριμήνου του 2025, στο ΚΕΑΟ εντάχθηκαν 18.542 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 16.140 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 259 οφειλέτες από τον τ. ΟΑΕΕ, 149 οφειλέτες από το τ. ΕΤΑΑ, 246 οφειλέτες από το τ. ΕΤΕΑΕΠ και 85 οφειλέτες από φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ. Συνολικά, στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 εντάχθηκαν 35.421 νέοι οφειλέτες με οφειλές ύψους 35.675.933 ευρώ (κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη).

Όπως διαπιστώνει κανείς από τα στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης, υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 1.489.159 οφειλέτες (70,57% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας. Το 87,57% των οφειλετών (1.847.876 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας.

Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 358.717 οφειλέτες με οφειλή από 15.000 – 30.000 ευρώ ο καθένας (15,33% του τρέχοντος υπολοίπου), ενώ αντίστοιχα μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών συγκεντρώνουν 96.342 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 - 100.000 ευρώ (13,50% του τρέχοντος υπολοίπου).

Πάντως το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκ. ευρώ (2.859 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 24,07% του υπόλοιπου οφειλών).