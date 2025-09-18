Καταπατημένα ακίνητα: Πενιχρό το ενδιαφέρον των ιδιωτών - Μόλις το 6% υπέβαλε αίτηση εξαγοράς

Η νέα ευκαιρία, η ρύθμιση, οι εκπτώσεις και τα βήματα στην πλατφόρμα για όσους θέλουν να αποκτήσουν νόμιμους τίτλους κυριότητας.

Παρά την ελκυστική ρύθμιση που προσφέρει εκπτώσεις έως 80% στο τίμημα και εξόφληση σε 60 άτοκες δόσεις, οι ιδιώτες με καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου έχουν γυρίσει την πλάτη. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2024 που άνοιξε η πλατφόρμα μέχρι και σήμερα, οι αιτήσεις εξαγοράς δεν ξεπέρασαν τις 5.260, όταν οι εκτάσεις που θεωρούνται καταπατημένες υπολογίζονται σε περίπου 90.000. Δηλαδή, μόλις το 6% των ιδιωτών υπέβαλε αίτηση για να αποκτήσει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας.

Οι χαμηλές ταχύτητες που καταγράφονται στη ρύθμιση οδήγησε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δώσει παράταση ενός έτους. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετατίθεται πλέον για τις 11 Σεπτεμβρίου 2026 μέσω της πλατφόρμας gov.gr, αντί για τις αρχικές ημερομηνίες (30 Σεπτεμβρίου και 31 Οκτωβρίου 2025 ανάλογα με την περιοχή).

Νέα ευκαιρία

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, με κωδικούς Taxis και με την υποβολή της αίτησης πληρώνουν παράβολο ύψους 300 ευρώ που συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς ή επιστρέφεται εφόσον η αίτηση απορριφθεί.

Επίσης, μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν μια σειρά δικαιολογητικά όπως τοπογραφικό διάγραμμα του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου με συνημμένη δήλωση μηχανικού, φύλλο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας οικοπέδου ή γηπέδου, βεβαίωση όρων δόμησης της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης, οικοδομική άδεια, εφόσον υπάρχει, τίτλους από τους οποίους προκύπτει η κατοχή και συνοδευτικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνεται η κατοχή, υπεύθυνη δήλωση για την έκταση των προς εξαγορά δημοσίων ακινήτων, έγγραφο για τη χρήση του δημοσίου ακινήτου και αντίγραφο του εντύπου Ε1 και Ε9.

Προϋποθέσεις

Βασική προϋπόθεση για το δικαίωμα εξαγοράς είναι η αδιάλειπτη κατοχή του ακινήτου επί 30 τουλάχιστον χρόνια με τίτλο, 40 τουλάχιστον χρόνια χωρίς τίτλο, εφόσον ο αιτών χρησιμοποιεί το ακίνητο ως την κύρια κατοικία του ή ως βοηθητικό χώρο αυτής ή για να ασκεί τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική, εμπορική ή αγροτική δραστηριότητα και να δηλώνεται το ακίνητο στο έντυπο «Ε9» για τα τελευταία 5 χρόνια που προηγούνται της αίτησης.

Εφόσον η αίτηση εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή εντός 5 ημερών εκδίδεται πιστοποιητικό αποδοχής το οποίο κοινοποιείται στον αιτούντα και περιλαμβάνει την περιγραφή του εξαγοραζόμενου ακινήτου (εμβαδόν και όρια), τα στοιχεία του αιτούντος, το τίμημα εξαγοράς, καθώς και το ποσό της εφάπαξ και τμηματικής καταβολής.

Εκπτώσεις

Το τίμημα για την εξαγορά ορίζεται στο 100% της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου ή του γηπέδου. Επί του τιμήματος προβλέπονται εκπτώσεις:

50% αν ο ιδιώτης έχει αναγνωριστεί πρωτόδικα ως κύριος του ακινήτου η αν ο ιδιώτης έχει αναγραφεί ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και έχει ασκηθεί αγωγή από το Δημόσιο ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης αγωγής.

70% αν έχει ασκήσει ένδικο μέσο κατά δικαστικής απόφασης για την αναγνώριση της κυριότητας του ακινήτου έως την 31-12-2022.

80% για ακίνητο που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του αιτούντος (ή του αρχικού δικαιοπαρόχου) ως αποτέλεσμα μαζικής εγκατάστασης πληθυσμιακών ομάδων πριν από το 1964.

Το τίμημα εξοφλείται είτε εφάπαξ με έκπτωση 10%, ή τμηματικά σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ.