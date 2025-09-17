Ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι θα μπορούν με λίγα κλικ να κάνουν αιτήσεις, να λάβουν ειδοποιήσεις, να ενημερωθούν για τα ένσημά τους, να κλείσουν το ραντεβού τους με υπάλληλο και γενικά να έχουν πρόσβαση σε όποια προσωποποιημένη πληροφορία επιλέξουν από τον e-ΕΦΚΑ. Έρχεται έως το τέλος του έτους ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών.

Όλη την ασφαλιστική ιστορία των πολιτών φέρνει στον υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, Dashboard– myEFKA, που έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία.

Ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι θα μπορούν με λίγα κλικ να κάνουν αιτήσεις, να λάβουν ειδοποιήσεις, να ενημερωθούν για τα ένσημά τους, να κλείσουν το ραντεβού τους με υπάλληλο και γενικά να έχουν πρόσβαση σε όποια προσωποποιημένη πληροφορία επιλέξουν. Η πρόσβαση πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και επιβεβαίωση με One Time Password (OTP). Ωστόσο, η είσοδος στην πλατφόρμα προϋποθέτει εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

«Η νέα πλατφόρμα θα κάνει τη ζωή του πολίτη ευκολότερη» τόνισε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ενώ ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, υπογράμμισε πως «πάνω σε αυτή την πλατφόρμα θα χτίσουμε τις υπηρεσίες ασφάλισης του αύριο».

Μάλιστα ο κ. Βαρβέρης εξήγησε πως το καλοκαίρι του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση 56 εκατ. σελίδων χαρτώου αρχείου, που θα αποτελέσει και την απαρχή της λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πήροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ. «Με το ΟΠΣ οι συντάξεις θα εκδίδονται ταχύτερα, σε λιγότερες από τις 50 ημέρες που εκδίδονται σήμερα για τις απλές περιπτώσεις.

Οι υπηρεσίες του νέου Dashboard

Η είσοδος στο Dashboard πραγματοποιείται μέσω του ανανεωμένου ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ, με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και επιβεβαίωση εισόδου μέσω κωδικού OTP, εξασφαλίζοντας αυστηρή ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για πρώτη φορά, κάθε ασφαλισμένος μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ασφαλιστικής του ιστορίας, να ενημερώνει τα στοιχεία του, να εκδίδει πιστοποιητικά και να παρακολουθεί αιτήσεις και παροχές με μερικά μόνον «κλικς».

Με το Dashboard – myEFKA, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων:

Να αποκτούν άμεση πρόσβαση στην πλήρη ασφαλιστική τους ιστορία και σε όλα τα συναφή πιστοποιητικά.

Να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία των υποβληθέντων αιτήσεων και αιτημάτων τους.

Να εκδίδουν και να εκτυπώνουν άμεσα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας.

Να υποβάλλουν αιτήσεις για επιδόματα, παροχές ή τροποποιήσεις στοιχείων μέσω απλουστευμένων διαδικασιών.

Να παρακολουθούν τις εισφορές τους, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και να τις εξοφλούν μέσω της πλατφόρμας IRIS.

Να έχουν άμεση πρόσβαση σε ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων και σε στοιχεία αναπηρίας, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Επίσης η νέα εφαρμογή myEFKAmobile, διαθέσιμη σε App Store και Google Play, με όλες τις λειτουργίες του Dashboard προσαρμοσμένες στην οθόνη του κινητού ή του tablet τους. Η νέα πλατφόρμα αποτελεί μέρος των τεσσάρων στρατηγικών πρωτοβουλιών για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Φορέα, τις οποίες υλοποιεί η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν: την αναβάθμιση των ΚΕΠΑ, την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού, το dashboard και το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2026.

Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Όπως προανήγγειλε η κ. Κεραμέως, μετά την ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου θα ακολουθήσει ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του ΕΦΚΑ, τη βελτίωση της λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και την αναβάθμιση των ΚΕΠΑ.

Ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών εκκρεμεί από το 2016 (μνημονιακή υποχρέωση), με στόχο να εναρμονιστούν οι παροχές σε χρήμα από ταμείο σε ταμείο και οι διαφορετικές προϋποθέσεις χορήγησής τους.

Στόχος είναι οι ενιαίοι κανονισμοί να είναι, όσο το δυνατόν, δημοσιονομικά ουδέτεροι, ώστε να μην αποκλίνουν σημαντικά σε σχέση με το κόστος που έχουν τώρα. Αυτό σημαίνει πως οι αλλαγές που θα υπάρξουν θα είναι πιο «επώδυνες» για τους ασφαλισμένους των προνομιούχων ταμείων που θα δουν τις παροχές τους να «ψαλιδίζονται» και να εξισώνονται με τα όρια που ισχύουν στο ΙΚΑ. Συνεπώς κάποιοι θα χάσουν αρκετά προνόμια, όμως οι περισσότεροι ασφαλισμένοι θα κερδίσουν έστω και λίγα.

Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικής επιστημονικής επιτροπής του υπουργείου Εργασίας, διαπιστώνονται μεγάλες διαφορές στις παροχές από ταμείο σε ταμείο, με πιο ευνοημένα τα ταμεία των ΔΕΚΟ, Τραπεζών, Δημοσίου και Μηχανικών. Στον αντίποδα, τις μικρότερες παροχές έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα.

Παρότι τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν ενοποιηθεί στον ΕΦΚΑ εδώ και επτά έτη, παροχές όπως τα επιδόματα ασθένειας, μητρότητας, εργατικών ατυχημάτων, εξόδων κηδείας και κατασκήνωσης συνεχίζονται να δίνονται με βάση τους κανόνες του κάθε ταμείου.