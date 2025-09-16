Ο e-ΕΦΚΑ εγκαινιάζει το νέο Dashboard - myEFKA

Το νέο ψηφιακό ασφαλιστικό προφίλ συγκεντρώνει σε μια ενιαία, εύχρηστη και ασφαλή πλατφόρμα όλες τις κρίσιμες πληροφορίες για τον πολίτη, προσφέροντας διαφάνεια, ταχύτητα και απλοποίηση διαδικασιών.

Ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνικής ασφάλισης πραγματοποιήθηκε σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 2025, με την παρουσίαση της νέας υπηρεσίας Dashboard - myEFKA από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρο Βαρβέρη, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ Νίκη Κεραμέως.

Το νέο ψηφιακό ασφαλιστικό προφίλ συγκεντρώνει σε μια ενιαία, εύχρηστη και ασφαλή πλατφόρμα όλες τις κρίσιμες πληροφορίες για τον πολίτη, προσφέροντας διαφάνεια, ταχύτητα και απλοποίηση διαδικασιών.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Τα τελευταία έξι χρόνια έχουν καταβληθεί συντονισμένες προσπάθειες για τον πλήρη μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό του e-ΕΦΚΑ, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Και το βλέπετε αυτό σε διαφορετικούς τομείς. Από την επιτάχυνση απονομής των κύριων συντάξεων, των επικουρικών, των ΕΦΑΠΑΞ, των διεθνών κοκ, η κοινή συνισταμένη σε όλες αυτές τις προσπάθειες είναι πως μπορούμε να κάνουμε τη ζωή του πολίτη καλύτερη. Η νέα αυτή εφαρμογή συγκεντρώνει όλες τις βασικές λειτουργίες του e-ΕΦΚΑ, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η ασφαλιστική ιστορία, πληρωμές και η έκδοση πιστοποιητικών. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τη Διοίκηση και τους εργαζομένους του φορέα για την καίρια συμβολή τους στη δημιουργία και υλοποίηση αυτής της καινοτόμου εφαρμογής».

Ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Με το Dashboard - myEFKA και την εφαρμογή myEFKAmobile, ο e-ΕΦΚΑ περνά σε μια νέα εποχή. Οι πολίτες αποκτούν ένα ισχυρό εργαλείο που τους επιτρέπει να έχουν πλήρη εικόνα και έλεγχο των ασφαλιστικών τους δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε. Πρόκειται για ένα έργο που ενισχύει την εμπιστοσύνη στη δημόσια διοίκηση και σηματοδοτεί το πέρασμα της κοινωνικής ασφάλισης στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα της χώρας μας».

Η είσοδος στο Dashboard πραγματοποιείται μέσω του ανανεωμένου ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και επιβεβαίωση εισόδου μέσω κωδικού OTP, εξασφαλίζοντας αυστηρή ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για πρώτη φορά, κάθε ασφαλισμένος μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ασφαλιστικής του ιστορίας, να ενημερώνει τα στοιχεία του, να εκδίδει πιστοποιητικά και να παρακολουθεί αιτήσεις και παροχές με μερικά μόνο «κλικς».

Με το Dashboard - myEFKA, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων:

Να αποκτούν άμεση πρόσβαση στην πλήρη ασφαλιστική τους ιστορία και σε όλα τα συναφή πιστοποιητικά.

Να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία των υποβληθέντων αιτήσεων και αιτημάτων τους.

Να εκδίδουν και να εκτυπώνουν άμεσα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας.

Να υποβάλλουν αιτήσεις για επιδόματα, παροχές ή τροποποιήσεις στοιχείων μέσω απλουστευμένων διαδικασιών.

Να παρακολουθούν τις εισφορές τους, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και να τις εξοφλούν μέσω της πλατφόρμας IRIS.

Να έχουν άμεση πρόσβαση σε ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων και σε στοιχεία αναπηρίας, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Επίσης η νέα εφαρμογή myEFKAmobile, διαθέσιμη σε App Store και Google Play, με όλες τις λειτουργίες του Dashboard προσαρμοσμένες στην οθόνη του κινητού ή του tablet τους.

Η νέα πλατφόρμα αποτελεί μέρος των τεσσάρων στρατηγικών πρωτοβουλιών για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Φορέα, τις οποίες υλοποιεί η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν: την αναβάθμιση των ΚΕΠΑ, την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού, το dashboard και το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2026.

Με τη σημερινή πρωτοβουλία, ο e-ΕΦΚΑ επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως πρωτοπόρου στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να γίνει σύμμαχος του πολίτη και της διαφάνειας.