ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις δήλωσης προτίμησης σχολείων για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Αιτήσεις από την Πέμπτη 11/09/2025, ώρα 14:00 έως την Παρασκευή 12/09/2025, ώρα 23:59.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καλεί τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2025-2026.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι προσλήψεις αφορούν προσωρινούς αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός σχολικού έτους, για την κάλυψη αναγκών των Εκπαιδευτικών Μονάδων της ΔΥΠΑ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

  • Από την Πέμπτη 11/09/2025, ώρα 14:00 έως την Παρασκευή 12/09/2025, ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα: ΕΔΩ.

