Κοινωνική αντιπαροχή: Στη Βουλή το νομοσχέδιο - Σύμπραξη με ΥΕΘΑ για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών

Δικαιούχοι θα είναι νέοι (κυρίως ζευγάρια), πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και χαμηλόμισθα νοικοκυριά, που θα αποκτήσουν πρόσβαση σε προσιτή στέγη με ενοίκιο πολύ χαμηλότερο από αυτό της αγοράς.

Στη Βουλή για επεξεργασία μπαίνει σήμερα το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή, που στοχεύει στην ανέγερση τουλάχιστον 20.000 κατοικιών, εκ των οποίων οι 5.000 κοινωνικής μίσθωσης.

Το Δημόσιο θα διαθέτει οικόπεδα ή κτίρια που μέχρι σήμερα παρέμεναν ανενεργά, ώστε να μετατραπούν σε κατοικίες με κοινωνικά κριτήρια. Από την πλευρά του ο ιδιώτης, μετά από διαγωνισμό, θα κατασκευάζει με δικά του κεφάλαια τα νέα κτήρια ή θα ανακαινίζει τα υπάρχοντα, χωρίς καμία επιβάρυνση του κράτους.

Δικαιούχοι θα είναι νέοι (κυρίως ζευγάρια), πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και χαμηλόμισθα νοικοκυριά, που θα αποκτήσουν πρόσβαση σε προσιτή στέγη με ενοίκιο πολύ χαμηλότερο από αυτό της αγοράς.

Έως το τέλος του έτους 10 ακίνητα του Δημοσίου θα μεταβιβαστούν στη Γενική Διεύθυνση Στεγαστικής και Δημογραφικής Πολιτικής του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, προκειμένου να προκηρυχθεί ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός επιλογής αναδόχων που θα κατασκευάσουν τις νέες κοινωνικές κατοικίες.

«Ανοίγουμε τον δρόμο για την Κοινωνική Μίσθωση, θεμελιώνουμε βιώσιμη στεγαστική πολιτική», επεσήμανε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε χθεσινή της συνέντευξη, αποκαλύπτοντας πως το υπουργείο της θα συμπράξει με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την αύξηση του οικιστικού αποθέματος. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, που αποτυπώνεται στο νέο σχέδιο νόμου, θα αξιοποιηθούν ανενεργά στρατόπεδα, στα οποία ο στρατός θα κατασκευάσει κατοικίες. Το 25% αυτών θα δοθεί για τις στεγαστικές ανάγκες των στρατιωτικών και το υπόλοιπο 75% θα διατεθεί για κοινωνικές κατοικίες.

Πως θα λειτουργήσει η κοινωνική αντιπαροχή

Στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του οικιστικού αποθέματος με την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου που θα διατίθενται σε ιδιώτες για την κατασκευή κατοικιών, ενώ τουλάχιστον το 30% αυτών θα παρέχεται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Οι κοινωνικές κατοικίες θα διατίθενται με προσιτό μίσθωμα, το ανώτατο όριο του οποίου θα καθορίζει το αρμόδιο υπουργείο, ενώ δίνεται και η δυνατότητα εξαγοράς μετά από δέκα χρόνια συνεπούς μίσθωσης (μοντέλο rent to own).

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό ν/σ του υπουργείου «στις οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες των ακινήτων που ανεγείρονται ή ανακαινίζονται ή επισκευάζονται στο πλαίσιο σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης με δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά τους από τους δικαιούχους μισθωτές, μετά από την παρέλευση δέκα (10) ετών από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης μίσθωσης».

Πιο συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο: