Πώς γεμίζει το «καλάθι της ΔΕΘ» - Οι λεπτομέρειες που θα κρίνουν τις παροχές του 2026

Με βασικό άξονα την ενίσχυση των εισοδημάτων μέσω της μείωσης των άμεσων φόρων το «καλάθι της ΔΕΘ» έχει σχεδόν γεμίσει. Απομένουν οι τελευταίες πινελιές και μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα οριστικοποιηθούν και τα τελευταία μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Βασικός στόχος είναι τα περισσότερα μέτρα να φανούν κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων και για αυτό δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην άμεση φορολογία που θα αυξήσει αυτόματα το ποσό που λαμβάνουν κάθε μήνα οι μισθωτοί μέσω της μείωσης των παρακρατήσεων φόρου εισοδήματος στους μισθούς.

Τα σενάρια για τις μειώσεις φόρων

Η μείωση των άμεσων φόρων αντιμετωπίζεται και ως μια απάντηση στις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια. Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν πως τα οφέλη των τελευταίων ετών από την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δεν έχουν φανεί στο σύνολό τους στην καθημερινότητα που βιώνουν σήμερα οι Έλληνες. Είναι χαρακτηριστικό πως περίπου το μισό της ονομαστικής αύξησης του μέσου εισοδήματος από το 2019 έως και σήμερα εξανεμίζεται λόγω του υψηλού πληθωρισμού.

Στην κυβέρνηση θεωρούν πως η μείωση της άμεσης φορολογίας θα ελαφρύνει το βάρος από την ακρίβεια πολύ περισσότερο από μια μείωση του ΦΠΑ που προτείνουν η αντιπολίτευση αλλά και επαγγελματικοί φορείς, η οποία όπως σημειώνουν κυβερνητικοί παράγοντες δεν είναι σίγουρο πως θα περάσει στον τελικό καταναλωτή.

Όπως έγραψε το insider.gr το βασικό σενάριο που σήμερα έχει κλειδώσει σε σημαντικό βαθμό είναι οι αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές ειδικά για τα εισοδήματα από 10.000 έως 50.000 ευρώ. Αναμένεται η εφαρμογή ενός νέου ενδιάμεσου συντελεστή της τάξης του 15% στο κλιμάκιο μεταξύ 10.000 με 20.000 ευρώ το οποίο σήμερα φορολογείται με συντελεστή 22% και η επιβολή του ανώτατου συντελεστή 44% στα 50.000 ή 55.000 ευρώ από τα 40.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Επίσης στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του βασικού αφορολόγητου ορίου εισοδήματος από τα 8.632 στα 10.000 ευρώ για όλους τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Παράλληλα αναμένεται και «ψαλίδι» στα τεκμήρια διαβίωσης που θα επηρεάσουν πάνω από 1,2 εκατ. μισθωτούς, συνταξιούχους και αυτοαπασχολούμενους με χαμηλά ετήσια εισοδήματα, οι οποίοι πέφτουν κάθε χρόνο στις παγίδες υπερφορολόγησης που προκαλούν τα τεκμήρια της εφορίας.

Ειδική μέριμνα για τις οικογένειες

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην στήριξη των οικογενειών με πρόβλεψη να στηριχθούν παραπάνω οι πολύτεκνοι ή όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος, το οποίο σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες είναι μεσομακροπρόθεσμα το σημαντικότερο εθνικό πρόβλημα.

Στη φετινή ΔΕΘ αναμένεται να ανακοινωθούν ειδικά φορολογικά μέτρα για τις οικογένειες αλλά και επιπλέον κίνητρα για να δοθούν παροχές από τις επιχειρήσεις στα ζευγάρια που κάνουν παιδιά.

Έτσι, η κυβέρνηση δρομολογεί την αύξηση της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Για τις οικογένειες με ένα και δύο παιδιά εξετάζεται η αύξηση των αφορολογήτων ορίων κατά 1.000-2.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις τρίτεκνες οικογένειες ενδέχεται η αύξηση να είναι μεγαλύτερη σε ύψος για το τρίτο παιδί.

Για τους πολύτεκνους, οι μειώσεις στο φόρο εισοδήματος θα είναι μεγαλύτερες και εξετάζεται να θεσπιστεί ένα υψηλό αφορολόγητο όριο ώστε οι φορολογούμενοι με 4 ή 5 παιδιά με εισοδήματα της τάξης των 30.000 ή 40.000 ευρώ να μην πληρώνουν καθόλου φόρο.

Στο επίκεντρο και το στεγαστικό

Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο μπαίνει προτεραιότητα είναι το στεγαστικό. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένονται ανακοινώσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου, τόσο αυτών που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ όσο και σε διαμερίσματα και κατοικίες που βρίσκονται στον έλεγχό του από σχολάζουσες κληρονομίες και κληροδοτήματα αλλά και εξελίξεις στην κοινωνικής αντιπαροχή. Στόχος όπως έχει δηλώσει κατά το πρόσφατο παρελθόν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, να υπάρξει ένα «σοκ προσφοράς» στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Παράλληλα αναμένεται να υπάρξει και ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου» καθώς η ζήτηση για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες και ο προϋπολογισμός του αναμένεται να εξαντληθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

Σε φορολογικό επίπεδο εξετάζεται κάποια αλλαγή στα κλιμάκια φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια για να δοθούν κίνητρα σε ιδιοκτήτες προκειμένου να ανοίξουν και να ρίξουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης κλειστές κατοικίες, αλλά και να περιοριστεί το φαινόμενο της απόκρυψης από την εφορία των πραγματικά αποκτούμενων εισοδημάτων από ενοίκια.

Από την άλλη φαίνεται να απομακρύνεται το ενδεχόμενο επιβολής κάποιου «φόρου αδράνειας» για τα κλειστά ακίνητα, το οποίο είχε κυκλοφορήσει ως σενάριο τις τελευταίες ημέρες. Εξάλλου από το 2026 θα ισχύσει και ο διπλασιασμός του ΕΝΦΙΑ στα κενά οικιστικά ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους οι τράπεζες και οι servicers που θεωρούνται και οι μεγαλύτεροι ιδιοκτήτες κατοικιών που σήμερα μένουν αναξιοποίητες. Δεδομένη θεωρείται και η χρονική επέκταση της αναστολής επιβολής ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και το 2026.

