ΔΕΘ: Όλες οι μειώσεις φόρων για 4 εκατ. φορολογούμενους – Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα του 2026, αύξηση αφορολόγητων ορίων, «ψαλίδι» στα τεκμήρια διαβίωσης. Έξτρα φοροαπαλλαγές για οικογένειες με παιδιά. Μεγάλες «ανάσες» για πολύτεκνους.

Μόνιμες μειώσεις άμεσων φόρων για περίπου 4 εκατομμύρια μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, ιδιοκτήτες ακινήτων, εργαζόμενους που αμείβονται με μπλοκάκι καθώς και οικογένειες με παιδιά περιλαμβάνει το κυβερνητικό πακέτο το οποίο θα ξεδιπλώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου από το βήμα της ΔΕΘ. Στόχος των φορολογικών ελαφρύνσεων είναι να διασφαλιστεί ότι οι αυξήσεις που θα δοθούν στον ονομαστικό μισθό ή στην ονομαστική σύνταξη δεν θα οδηγήσουν σε μεγάλη αύξηση του φόρου εισοδήματος αλλά αντίθετα το όφελος να αποτυπωθεί στην τσέπη των φορολογούμενου.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι φορολογούμενοι της μεσαίας τάξης και οι οικογένειες με παιδιά με όλα τα μέτρα να οριστικοποιούνται μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.

Οι αλλαγές στο φορολογικό τοπίο

Οι βασικότερες φορολογικές παρεμβάσεις για τα εισοδήματα του 2026 αφορούν:

1. Νέα κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εισαγωγικός συντελεστής 9% που σήμερα εφαρμόζεται για το τμήμα του εισοδήματος έως 10.000 ευρώ θα παραμείνει αμετάβλητος. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν αλλαγές με ενδιαμέσους συντελεστές φορολόγησης και παρεμβάσεις στα εισοδηματικά κλιμάκια. Το βασικό σχέδιο προβλέπει την εφαρμογή νέου ενδιάμεσου συντελεστή της τάξης του 15% στο κλιμάκιο μεταξύ 10.000 έως 20.000 ευρώ το οποίο σήμερα φορολογείται με συντελεστή 22%. Ο ανώτατος συντελεστής 44% που σήμερα ισχύει για εισοδήματα από 40.001 ευρώ και πάνω θα επιβάλλεται σε εισοδήματα από 50.000 ή 55.000 ευρώ και πάνω. Επίσης στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του βασικού αφορολόγητου ορίου εισοδήματος από τα 8.632 στα 10.000 ευρώ για όλους τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.

2. Έξτρα αφορολόγητο όριο για φορολογούμενους με παιδιά. Η κυβέρνηση δρομολογεί την αύξηση της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, παρέχοντας σημαντικό κομμάτι του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου ώστε να ενισχύσει το εισόδημά τους από την 1η Ιανουαρίου 2026. Για τις οικογένειες με ένα και δύο παιδιά εξετάζεται η αύξηση των αφορολογήτων ορίων κατά 1.000-2.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις τρίτεκνες οικογένειες ενδέχεται η αύξηση να είναι μεγαλύτερη σε ύψος για το τρίτο παιδί.

Πολύτεκνοι

Για τους πολύτεκνους, οι μειώσεις στο φόρο εισοδήματος θα είναι μεγαλύτερες και εξετάζεται να θεσπιστεί ένα υψηλό αφορολόγητο όριο ώστε οι φορολογούμενοι με 4 ή 5 παιδιά με εισοδήματα της τάξης των 30.000 ή 40.000 ευρώ να μην πληρώνουν καθόλου φόρο.

Η έκπτωση φόρου, το έμμεσο αφορολόγητο όριο, εφαρμόζεται για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ΄επάγγελμα αγρότες. Το αφορολόγητο όριο δικαιούνται και οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μπλοκάκι οι οποίοι εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών.

3. Αλλαγές στη φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από ενοίκια με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Ωστόσο, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει την καθιέρωση ενός νέου ενδιάμεσου συντελεστή στα εισοδήματα πάνω από 12.000 κι έως 35.000 ευρώ, ο οποίος θα μειώνει αισθητά την επιβάρυνση των φορολογούμενων με μεσαία εισοδήματα από ενοίκια. Σήμερα, όσοι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 15%, ο οποίος αυξάνεται απότομα στο 35% για το τμήμα του εισοδήματος από 12.001 έως 35.000 ευρώ για να ανέβει στο 45% για ενοίκια από 35.001 ευρώ και πάνω. Στο κυβερνητικό τραπέζι έχει πέσει η πρόταση να υπάρξει ένα ενδιάμεσο κλιμάκιο, με συντελεστή 25% στο τμήμα του εισοδήματος από 12.000 έως 35.000 ευρώ έτσι ώστε τα φορολογικά βάρη να κατανέμονται αναλογικότερα. Στόχος των ελαφρύνσεων είναι να δοθούν κίνητρα σε ιδιοκτήτες προκειμένου να ανοίξουν και να ρίξουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης κλειστές κατοικίες, αλλά και να περιοριστεί το φαινόμενο της απόκρυψης από την εφορία των πραγματικά αποκτούμενων εισοδημάτων από ενοίκια.

4. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Στο τραπέζι βρίσκονται παρεμβάσεις οι οποίες θα περιορίσουν τις επιβαρύνσεις στους επαγγελματίες, ενώ σε βάθος χρόνου στόχος είναι η κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος με την πλήρη απόδοση των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τις διορθώσεις που σχεδιάζονται στο τεκμαρτό εισόδημά τους και τις φορο-ελαφρύνσεις που θα προκύψουν με τη νέα φορολογική κλίμακα το 2027 όταν θα υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν το 2026.

5. Τεκμήρια. Ελαφρύνσεις αναμένεται να φέρει σε όλους τους φορολογούμενους και το «ψαλίδι» στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα, δίδακτρα, σκάφη αναψυχής, βοηθητικό προσωπικό και πισίνες. Περισσότερο κερδισμένοι θα είναι πάνω από 1,2 εκατ. μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοαπασχολούμενους με χαμηλά ετήσια εισοδήματα, οι οποίοι πέφτουν κάθε χρόνο στις παγίδες υπερφορολόγησης που προκαλούν τα τεκμήρια της εφορίας.