Έπειτα από 3+2 συναπτές εργάσιμες ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας του εργαζόμενου, ο εργοδότης μπορεί να αναγγείλει την οικειοθελή αποχώρηση στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή του εργαζόμενου. Για το Δημόσιο οι ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας παρατείνονται κατά 2 εργάσιμες ημέρες.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το άρθρο 13 του νέου εργασιακού νομοσχεδίου που αναφέρεται στις περιπτώσεις που τυχόν ενέργειες εργοδοτών ή εργαζομένων συνιστούν μονομερή μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας και εκλαμβάνονται ως καταγγελία αυτής.

Σύμφωνα με όσα ορίζει το νομοσχέδιο, μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας αποτελούν ενέργειες του εργοδότη όπως:

η μείωση των αποδοχών, αμέσως μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Δεδομένου ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας συνιστά μέτρο προστασίας των εργαζομένων, η ανωτέρω περίπτωση προστίθεται ρητώς στον νόμο, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο μετακύλισης του κόστους από την εφαρμογή της στους μισθούς των εργαζομένων

η μετάθεση του εργαζομένου σε γραφείο το οποίο λειτουργεί στην αλλοδαπή (εφόσον δεν αποδέχεται τη μετάθεση)

η πέραν των δύο (2) μηνών καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.

Με το άρθρο 12, εξορθολογίζεται η διάρκεια της απουσίας του εργαζομένου μετά την οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αποχωρήσει οικειοθελώς. Δεδομένου ότι η διάταξη εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αυθαίρετης απουσίας του εργαζομένου που δεν δικαιολογείται από κάποιον λόγο (π.χ. λόγω ασθένειας) και απαιτεί αποδεδειγμένη όχληση εκ μέρους του εργοδότη, η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών που ίσχυε θεωρήθηκε δυσανάλογη, ιδίως σε περιπτώσεις διαλείπουσας απασχόλησης (όπως εκ περιτροπής εργασίας) που το διάστημα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο.

Έτσι κρίθηκε ορθότερο πως έπειτα από τρεις (3) συναπτές εργάσιμες ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας του εργαζόμενου, ο εργοδότης να δύναται να προβεί σε όχληση του υπαλλήλου του. Κατόπιν της όχλησης, εάν παρέλθουν ακόμη δύο (2) συναπτές εργάσιμες ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας του εργαζόμενου, ο εργοδότης μπορεί να αναγγείλει την οικειοθελή αποχώρηση στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή του εργαζόμενου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, έχει κριθεί νομολογιακώς ότι η πενθήμερη απουσία συνιστά σιωπηρή εκ μέρους του εργαζομένου, καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του, ενόψει και της έλλειψης ενημέρωσης για την απουσία αυτή. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η όχληση του εργοδότη δεν αναρτάται στο νέο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ, αλλά δηλώνεται υπευθύνως από αυτόν, χωρίς την υποχρέωση επισύναψης της όχλησης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο εργαζόμενος θα λάβει γνώση της όχλησης, προβλέπεται ότι με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης περί όχλησης, από τον εργοδότη, θα αποστέλλεται αυτόματα ειδοποίηση και στο κινητό του εργαζομένου, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «MyErgani», για τη δήλωση αυτή, εφόσον ο εργαζόμενος το έχει εγκαταστήσει στο κινητό του, χωρίς να απαιτείται κάποια περαιτέρω ενέργεια από τον εργοδότη.

Τέλος, η ανελαστική προθεσμία για υποβολή της δήλωσης οικειοθελούς αποχώρησης την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη του πενθήμερου, παρατείνεται για το Δημόσιο σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.

Ενστάσεις επί της συγκεκριμένης διάταξης έχει εκφράσει ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η Ένωση». Πιο συγκεκριμένα, ο Σύλλογος επισημαίνει πως το γεγονός ότι ο εργοδότης μπορεί να δηλώσει «όχληση» με την αδικαιολόγητη αποχή από την εργασία του υπαλλήλου του για 5 εργάσιμες και ακολούθως να ισχυριστεί αποχώρηση χωρίς αποζημίωση, ενέχει το ρίσκο κατάχρησης σε περιπτώσεις αρρώστιας, ατυχήματος, ή μη πρόσβασης του εργαζόμενου στο MyErgani.

Ως εκ τούτου, ζητά από το υπουργείο να μεριμνήσει ώστε να ισχύσει υποχρεωτικά διπλή όχληση εκ μέρους του εργοδότη (email/SMS + συστημένο), η προθεσμία να παραμείνει στις 10 εργάσιμες και να εξαιρεθούν οι περιπτώσεις που συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, ή υπάρχει ιατρική βεβαίωση. Επιπλέον ζητά να αναγνωριστεί το δικαίωμα του εργαζόμενου να αντικρούσει ηλεκτρονικά με ένα κλικ στο MyErgani τις αιτιάσεις του εργοδότη του, εντός διαστήματος 15 ημερών.

Παραίτηση χωρίς συναίνεση εργοδότη

Στο μεταξύ, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να υποβάλλει ο ίδιος τη δήλωση οικειοθελούς αποχώρησής του στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του εργοδότη.

Η εν λόγω ρύθμιση αποκαθιστά μία υφιστάμενη παθογένεια στην αγορά εργασίας, καθώς έχει διαπιστωθεί, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, ότι υπάρχουν περιπτώσεις εργοδοτών, οι οποίοι, είτε αρνούνται, λόγω δυστροπίας να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση, είτε δεν προβαίνουν σε καμία ενέργεια λύσης εργασιακών συμβάσεων με εργαζομένους τους, λόγω δικών τους οικονομικών εκκρεμοτήτων (όπως λόγω προσωπικών χρεών τους). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να παραμένουν ψηφιακά δέσμιοι, καθώς στο Π.Σ. Εργάνη εμφανίζονται ως εργαζόμενοι μιας επιχείρησης, δίχως να λαμβάνουν αποδοχές από αυτήν και δίχως να μπορούν να δηλωθούν σε άλλη εργασία.

Σημειώνεται ότι συνεχίζει να απαιτείται η υπογραφή του εργαζομένου για την αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης από τον εργοδότη, ενώ η αναγγελία από τον ίδιο τον εργαζόμενο θα γίνεται με τους εξατομικευμένους κωδικούς του. Επομένως, δεν επέρχεται κάποια μεταβολή στο επίπεδο προστασίας του εργαζομένου από ανακριβείς δηλώσεις των επιχειρήσεων.