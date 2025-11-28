Morgan Stanley - Χρηματιστήριο Αθηνών: 4ο Greek Investment Conference στο Λονδίνο

Το φετινό συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις Alpha Finance, Eurobank Equities, NBG Securities και Piraeus Securities.

Η Morgan Stanley, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, διοργανώνει το 4ο Greek Investment Conference στις 1–2 Δεκεμβρίου 2025, στο συνεδριακό κέντρο της στο Λονδίνο. Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει 42 κορυφαίες εισηγμένες εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, προσφέροντας σε επενδυτές και λοιπούς ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με ανώτατα στελέχη τους και να γνωρίσουν το δυναμικά εξελισσόμενο επενδυτικό τοπίο της Ελλάδας.

Το φετινό συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις Alpha Finance, Eurobank Equities, NBG Securities και Piraeus Securities. Το διήμερο πρόγραμμα του φετινού συνεδρίου περιλαμβάνει μια σειρά από θεματικές που αντικατοπτρίζουν την ενισχυμένη διεθνή προβολή και τη δυναμική πορεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

• Στρογγυλό τραπέζι για επενδυτές με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη (κατόπιν πρόσκλησης)

• Συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Clare Woodman, CEO Morgan Stanley & Co. International Plc και Head of EMEA, Latin America & Canada, Morgan Stanley

• Συζήτηση σε πάνελ με θέμα: «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη (Νέα) Παγκόσμια Τάξη» με τη συμμετοχή των Ν. Σταθόπουλου (BCPartners), Μ. Ρήγα (Energean) και Ε. Μυτιληναίου (METLEN Energy and Metals)

• Συζήτηση σε πάνελ με τους CEOs των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών

• Συζήτηση για την Ενεργειακή Ασφάλεια με τη συμμετοχή των κ.κ. Α. Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY), Μ. Μανουσάκης (IPTO) και Π. Τζαννετάκης (Motor OilHellas)

• Fireside chatμε τον Γιώργο Στάσση (ΔΕΗ), υπό τον συντονισμό της YawenChen(ThomsonReuters)

• Breakfast επενδυτών με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη (κατόπιν πρόσκλησης)

• Fireside chatμεταξύ του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη και του CEO της Euronext Stéphane Boujnah

• Συζήτηση σε πάνελ με θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας την Κλίμακα και την Καινοτομία στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα», με τη συμμετοχή της Χ. Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ) και της Ε. Βρεττού (CrediaBank) υπό τον συντονισμό του Γ. Κοντόπουλου, CEO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών

• Συζήτηση σε πάνελ με θέμα «Επενδύοντας στην Ελλάδα» με τη συμμετοχή των συμβούλων του Πρωθυπουργού Μ. Αργυρού και Δ. Πολίτη

Στις συναντήσεις με τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια των δύο ημερών του συνεδρίου (one-to-one & group meetings) θα συμμετάσχουν ανώτατα στελέχη από τις ακόλουθες εταιρείες:

• ADMIE (IPTO) HOLDING

• AEGEAN

• AKTOR GROUP

• ALPHA BANK

• ALTER EGO MEDIA

• ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT

• ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE CO.

• AUSTRIACARD HOLDINGS

• AUTOHELLAS

• AVAX GROUP

• BANK OF CYPRUS

• CENERGY HOLDINGS

• Coca-Cola HBC

• CrediaBank

• ELLAKTOR

• Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry

• EUROBANK ERGASIAS

• FOURLIS GROUP

• GEK TERNA

• HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION (OTE)

• HELLENIQ ENERGY HOLDINGS

• IDEAL HOLDINGS

• INTRALOT

• JUMBO

• KRI-KRI

• LAMDA DEVELOPMENT

• METLEN ENERGY & METALS

• MOTOR OIL

• NATIONAL BANK OF GREECE (NBG)

• NOVAL PROPERTY REIC

• OPAP

• OPTIMA BANK

• PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS

• PIRAEUS PORT AUTHORITY

• PPC

• PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE

• QUALCO GROUP S.A.

• SARANTIS GROUP

• THEON INTERNATIONAL

• TITAN GROUP

• TRADE ESTATES REIC

• Viohalco