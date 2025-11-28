Συρία: Τους 13 έφτασαν οι νεκροί από την επιδρομή ισραηλινών δυνάμεων

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν σήμερα 13 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών στη Δαμασκό, στη διάρκεια επιχείρησής τους στη νότια Συρία με στόχο «τη σύλληψη υπόπτων», με το συριακό υπουργείο Εξωτερικών να κάνει λόγο για «έγκλημα πολέμου».

«Η Συρία καταγγέλλει (…) την εγκληματική επίθεση» του ισραηλινού στρατού εναντίον του χωριού Μπέιτ Τζιν, ανέφερε το συριακό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. «Πρόκειται για έγκλημα πολέμου», τόνισε, ενώ εκτίμησε ότι η συνέχιση αυτού του είδους των επιχειρήσεων κινδυνεύει να «βάλει φωτιά στην περιοχή».

«Στη διάρκεια της νύκτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, με βάση πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, οι δυνάμεις (…) πραγματοποίησαν επιχείρηση με στόχο τη σύλληψη υπόπτων που ανήκουν στην οργάνωση Τζαμάα Ισλαμίγια», ανέφερε η ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.

«Οι ύποπτοι δραστηριοποιούνταν στο χωριό Μπέιτ Τζιν, στη νότια Συρία, και διεξήγαγαν τρομοκρατικές επιχειρήσεις εναντίον πολιτών του κράτους του Ισραήλ», πρόσθετε η ανακοίνωση, η οποία διευκρίνιζε ότι στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών έξι Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά.

Η ισλαμιστική οργάνωση Τζαμάα Ισλαμίγια, που δραστηριοποιείται στον Λίβανο και τη Συρία, είναι σύμμαχος του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς.

«Ο αριθμός των μαρτύρων της ισραηλινής επίθεσης εναντίον της Μπέιτ Τζιν έφτασε τους 10, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, ενώ άλλοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια», είχε μεταδώσει νωρίτερα η συριακή κρατική τηλεόραση.

Το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA είχε κάνει λόγο για 10 νεκρούς, εκ των οποίων δύο παιδιά, και δεκάδες τραυματίες.

«Κοιμόμασταν, ξυπνήσαμε στις 3 τα ξημερώματα από τα πυρά», δήλωσε ο Ιγιάντ Ντάχερ, ένας τραυματίας που διακομίστηκε στο νοσοκομείο αλ Μουγουασάτ της Δαμασκού, η οποία απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από την Μπέιτ Τζιν.

«Βγήκαμε για να δούμε τι συμβαίνει και είδαμε τον ισραηλινό στρατό στο χωριό, στρατιώτες και άρματα μάχης (…) μετά αποσύρθηκαν και ήρθε η αεροπορία και άρχισαν να πέφτουν οβίδες», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Επλήγησαν πολλά σπίτια, όπως και το τέμενος. Τραυματίστηκα από θραύσμα οβίδας στον λαιμό», εξήγησε.

Συγκρούσεις

Ο δήμαρχος της πόλης, που βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Ερμών, ο Άμντελ Ράχμαν αλ Χαμράουι δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιδρομή στο Μπέιτ Τζιν «για να συλλάβει τρεις γιους» του χωριού.

Πρόσθεσε ότι ξέσπασαν «συγκρούσεις μεταξύ των κατοίκων που προσπάθησαν να αντισταθούν στην επιδρομή» και του ισραηλινού στρατού, ο οποίος στη συνέχεια «βομβάρδισε την περιοχή με το πυροβολικό και drones» με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από δεκάδες οικογένειες που έφευγαν εσπευσμένα από το χωριό.

Σύμφωνα με το SANA, οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν το Μπέιτ Τζιν περίπου στις 3:40 τα ξημερώματα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ισραηλινά στρατεύματα εισέβαλαν στο χωριό. Οι κάτοικοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τον ισραηλινό στρατό με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν «βίαιες συγκρούσεις», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο συριακός στρατός και τοπικός αξιωματούχος επεσήμαναν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν δύο ανθρώπους.

Στο μεταξύ ο Ράμι Άμπντελ Ράχμαν, επικεφαλής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δήλωσε ότι «πρόκειται για την πιο αιματηρή επιδρομή από τότε που το Ισραήλ άρχισε να πραγματοποιεί επιχειρήσεις πέρα από την ουδέτερη ζώνη στη νότια Συρία».

Μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 και την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τους ισλαμιστές υπό τον πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες πλήγματα εναντίον της Συρίας και έχει αναπτύξει στρατεύματα στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στα Υψίπεδα του Γκολάν, πέρα από τη γραμμή οριοθέτησης μεταξύ της περιοχής του συριακού εδάφους που προσάρτησε μονομερώς το Ισραήλ το 1981 και της υπόλοιπης Συρίας.

Το Ισραήλ προσδίδει «τεράστια σημασία» στη στρατιωτική του παρουσία στην ουδέτερη ζώνη στη Συρία, είχε δηλώσει στις 19 Νοεμβρίου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στη διάρκεια επίσκεψής του στους Ισραηλινούς στρατιώτες που είναι ανεπτυγμένοι στην περιοχή αυτή, η οποία θα έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ.

Την επίσκεψη αυτή είχαν καταγγείλει η Δαμασκός και ο ΟΗΕ.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ Ισραηλινών και Σύρων αξιωματούχων με τη μεσολάβηση της Γαλλίας και των ΗΠΑ.

Οι δύο πλευρές άφησαν να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένες να καταλήξουν σε συμφωνία ασφαλείας.

Προκειμένου να γίνει αυτό ο Νετανιάχου απαιτεί την αποστρατιωτικοποίηση ολόκληρου του τμήματος του συριακού εδάφους που εκτείνεται από τα νότια της Δαμασκού μέχρι τη γραμμή οριοθέτησης του 1974, η οποία ορίστηκε μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1973, όταν η Συρία δεν κατάφερε να ανακτήσει το τμήμα του Γκολάν που κατείχε το Ισραήλ.

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη Συρία το έδαφος του Γκολάν που έχει προσαρτήσει, μια κίνηση που δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ