Πολιτική | Διεθνή

Κρεμλίνο: Την επόμενη εβδομάδα η επεξεργασία του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κρεμλίνο: Την επόμενη εβδομάδα η επεξεργασία του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία
Η Ρωσία παρέλαβε αυτό που οι ΗΠΑ και το Κίεβο ονόμασαν «επικαιροποιημένο και βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και θα το συζητήσει την ερχόμενη εβδομάδα, επιβεβαίωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία παρέλαβε αυτό που οι ΗΠΑ και το Κίεβο ονόμασαν «επικαιροποιημένο και βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και θα το συζητήσει την ερχόμενη εβδομάδα, επιβεβαίωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι το περίγραμμα σχεδίου ειρηνευτικών προτάσεων που συζητήθηκε από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία στη Γενεύη θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά σημείωσε ότι, αν αυτό δεν συμβεί, η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμάει.

«Οι λεπτομέρειες αυτές μας διαβιβάστηκαν, ναι, και θα γίνει μια συζήτηση στη Μόσχα την ερχόμενη εβδομάδα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να έχει συνομιλίες στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα με τον Πούτιν σχετικά με τις προτάσεις.

Ερωτηθείς ακριβώς πότε θα γίνουν οι συνομιλίες αυτές, ο Πεσκόφ απάντησε ότι το Κρεμλίνο θα ενημερώσει τους δημοσιογράφους.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας σημείωσε εξάλλου ότι η Ρωσία θέλει να προχωρήσει προς την ειρήνευση στην Ουκρανία παρά την πεποίθησή της ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είναι νόμιμος ηγέτης του Κιέβου.

Ο Πούτιν δηλώνει ότι η ουκρανική ηγεσία έχει χάσει τη νομιμότητά της καθώς έχει λήξει η προεδρική θητεία του Ζελένσκι. Η Ουκρανία δηλώνει ότι δεν μπορεί να διεξαγάγει νέες εκλογές καθώς τελεί υπό στρατιωτικό νόμο και υπερασπίζεται το έδαφός της από τη ρωσική εισβολή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολογικά έσοδα 2026-2029: Πόσα θα πληρώσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις την επόμενη τετραετία

Ασανσέρ: Προς παράταση οι δηλώσεις στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων

«Βόμβα» ΟΟΣΑ για τους νέους: Αυξημένα όρια ηλικίας και χαμηλές συντάξεις - Τα δυσμενή σενάρια για την Ελλάδα

tags:
Ρωσία
Ουκρανία
Πόλεμος
Κρεμλίνο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider