Bloomberg: Ο Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα είναι υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup, έναν ρόλο από τον οποίο θα μπορούσε να ηγηθεί ενός από τα βασικά όργανα λήψης οικονομικών αποφάσεων της Ευρώπης, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων, ο Πιερρακάκης πρόκειται να κάνει την ανακοίνωση αργότερα σήμερα, πριν από την προθεσμία των Βρυξελλών στις 5 μ.μ., σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τα σχέδιά του, τα οποία αρνήθηκαν να κατονομαστούν.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών μελών της νομισματικής ένωσης θα επιλέξουν τον νέο επικεφαλής τους στην επόμενη μηνιαία συνάντηση στις 11 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα του Βελγίου, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου.

Η αναζήτηση για νέο πρόεδρο του Eurogroup έρχεται μετά την απροσδόκητη παραίτηση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος ηγήθηκε για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Αρχικά σχεδιασμένο ως ένα άτυπο φόρουμ για ανταλλαγή απόψεων, οι συνεδριάσεις του Eurogroup κατά τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους μονοπωλούσαν το ενδιαφέρον της οικονομικής και όχι μόνο κοινότητας.

Οι υπουργοί Οικονομικών πραγματοποίησαν πολλές, συχνά οργισμένες, συναντήσεις, κλείνοντας συμφωνίες για έκτακτες διασώσεις για πέντε χώρες, μια αναθεώρηση των τραπεζικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δάνεια της τελευταίας στιγμής για να αποτρέψουν την Ελλάδα από την αθέτηση πληρωμών και την έξοδο από το ευρώ.

Αυτό καθιστά την επιδίωξη του Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup ιδιαίτερα ξεχωριστή, όπως σημειώνει το Bloomberg, καθώς η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει το καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλά από τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη και είναι ένα από τα λίγα κράτη μέλη της ΕΕ που παράγουν πλεονάσματα προϋπολογισμού.