Ειδήσεις | Διεθνή

Τζον Γκαλιάνο: Η αμφιλεγόμενη ιστορία, η ιδιοφυία και η αινιγματική απουσία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τζον Γκαλιάνο: Η αμφιλεγόμενη ιστορία, η ιδιοφυία και η αινιγματική απουσία
Τζον Γκαλιάνο - Φωτογραφία: @associatedpress
Στο ερώτημα πού είναι και τι κάνει σήμερα o Τζον Γκαλιάνο, η μόνη ασφαλής απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ασφαλής απάντηση.

Στο ερώτημα πού είναι και τι κάνει σήμερα o Τζον Γκαλιάνο, το «τρομερό παιδί» (enfant terrible) της παγκόσμιας μόδας, η μόνη ασφαλής απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ασφαλής απάντηση

Από πέρσι τον Δεκέμβριο, όταν αποχώρησε από τον οίκο Maison Margiela (ύστερα από μια δεκαετία), έχει επιλέξει τη σιωπή, έχει αποσυρθεί από τη δημοσιότητα, ακόμα κι από τα social media.

Φήμες τον φέρνουν πίσω, πότε στον οίκο Chanel, άλλοτε στον Balenciaga, στον Fendi ή στη μεγάλη επιστροφή στον οίκο Dior. Άλλες ποντάρουν σε μια επόμενη κίνηση, που θα είναι εξίσου απρόβλεπτη, όσο η πρότερη πορεία του ιδιοφυούς, αινιγματικού κι αμφιλεγόμενου σχεδιαστή - καλλιτέχνη, που οδήγησε τη σύγχρονη μόδα σε νέα συναρπαστικά μονοπάτια.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολογικά έσοδα 2026-2029: Πόσα θα πληρώσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις την επόμενη τετραετία

Ασανσέρ: Προς παράταση οι δηλώσεις στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων

«Βόμβα» ΟΟΣΑ για τους νέους: Αυξημένα όρια ηλικίας και χαμηλές συντάξεις - Τα δυσμενή σενάρια για την Ελλάδα

tags:
Οίκος μόδας
Μόδα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider