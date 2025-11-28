Τζον Γκαλιάνο: Η αμφιλεγόμενη ιστορία, η ιδιοφυία και η αινιγματική απουσία

Στο ερώτημα πού είναι και τι κάνει σήμερα o Τζον Γκαλιάνο, η μόνη ασφαλής απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ασφαλής απάντηση.

Από πέρσι τον Δεκέμβριο, όταν αποχώρησε από τον οίκο Maison Margiela (ύστερα από μια δεκαετία), έχει επιλέξει τη σιωπή, έχει αποσυρθεί από τη δημοσιότητα, ακόμα κι από τα social media.

Φήμες τον φέρνουν πίσω, πότε στον οίκο Chanel, άλλοτε στον Balenciaga, στον Fendi ή στη μεγάλη επιστροφή στον οίκο Dior. Άλλες ποντάρουν σε μια επόμενη κίνηση, που θα είναι εξίσου απρόβλεπτη, όσο η πρότερη πορεία του ιδιοφυούς, αινιγματικού κι αμφιλεγόμενου σχεδιαστή - καλλιτέχνη, που οδήγησε τη σύγχρονη μόδα σε νέα συναρπαστικά μονοπάτια.

