Την πόρτα του SAFE στην Τουρκία ανοίγει η Γερμανία

Την στήριξη του Βερολίνου στην ένταξή της στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE εξασφάλισε η Άγκυρα

Την στήριξη του Βερολίνου στην ένταξή της στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE εξασφάλισε η Άγκυρα. Ειδικότερα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ζήτησε ισχυρότερη συνεργασία με τη Γερμανία και υπογράμμισε την προσδοκία της χώρας του να συμμετάσχει στις νέες αμυντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ κατά την επίσημη επίσκεψή του στο Βερολίνο.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ συναντήθηκε με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ για συνομιλίες με εστίαση στην άμυνα, την περιφερειακή σταθερότητα, τους οικονομικούς δεσμούς και τις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ. Ο Φιντάν τόνισε ότι η Τουρκία και η Γερμανία μοιράζονται μακροχρόνιους δεσμούς που βασίζονται στη συνεργασία στο ΝΑΤΟ, την οικονομική αλληλεξάρτηση και τις στενές ανθρώπινες σχέσεις μέσω της τουρκικής κοινότητας στη Γερμανία.

Επανέλαβε την άποψη της Τουρκίας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι «ατελής» χωρίς την Άγκυρα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, μετέφερε τη θέση της Τουρκίας ότι το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ, ένα κοινό σχέδιο αμυντικών προμηθειών ύψους 150 δισ. ευρώ, δεν πρέπει να αποκλείει βασικούς συμμάχους του ΝΑΤΟ. Η Άγκυρα θεωρεί τη συμμετοχή στο SAFE ως συνεπή με τον ρόλο της στο ΝΑΤΟ και τις συνεισφορές της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Μεταξύ άλλων, η Τουρκία συμβάλλει στην συνεργασία στον αμυντικό κλάδο, στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και σε κοινές στρατιωτικές αποστολές. Μετά τις συνομιλίες, ο Βάντεφουλ δήλωσε ότι η Γερμανία θεωρεί την Τουρκία ως «γεωστρατηγικό εταίρο» και «αξιόπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ», προσθέτοντας ότι το SAFE «πρέπει να είναι ανοιχτό στην Τουρκία και τη Βρετανία».

Σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εποικοδομητικές συζητήσεις για το θέμα μεταξύ της Άγκυρας, του Βερολίνου και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Στην ατζέντα βρέθηκε επίσης η διευρυμένη οικονομική και τεχνολογική συνεργασία Βερολίνου - Βρυξελλών - Άγκυρας, η ενισχυμένη ενεργειακή, μεταφορική και ψηφιακή συνδεσιμότητα, και ο στενότερος συντονισμός σε περιφερειακά ζητήματα όπως η Γάζα, η Ουκρανία και η Συρία.

Ο Φιντάν υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για έναν πιο ισορροπημένο και συνεργατικό διάλογο Τουρκίας-ΕΕ, τονίζοντας ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να προωθήσει τους δεσμούς «με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και το στρατηγικό όραμα». Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας θα συναντηθεί με εκπροσώπους γερμανικών επιχειρηματικών κύκλων με στόχο η Τουρκία να ενισχύσει τους οικονομικούς δεσμούς και να αναδείξει ευκαιρίες σε τομείς όπως η ενέργεια, οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι αμυντικές βιομηχανίες.