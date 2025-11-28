Bloomberg: Απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις για ένταξη του Ην. Βασιλείου στο ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας των 150 δισ.

Παρά τις συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων αυτή την εβδομάδα, οι δύο πλευρές παρέμειναν σε μεγάλη απόσταση όσον αφορά την οικονομική συνεισφορά που θα έκανε η Βρετανία για να συμμετάσχει στο SAFE.

Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη του Ην. Βασιλείου στο εμβληματικό αμυντικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 150 δισ. ευρώ απέτυχαν, μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Παρά τις συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων αυτή την εβδομάδα, οι δύο πλευρές παρέμειναν σε μεγάλη απόσταση όσον αφορά την οικονομική συνεισφορά που θα έκανε η Βρετανία για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Security Action for Europe, ή SAFE, σύμφωνα με τις πηγές που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Αξιωματούχοι και των δύο πλευρών δήλωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς απόφαση πριν από την προθεσμία στο τέλος του μήνα. Υπενθυμίζεται ότι το SAFE επιτρέπει στις χώρες να υποβάλουν αίτημα για χρηματοδότηση για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αρχικά ζητήσει πληρωμές έως και 6,75 δισ. ευρώ από το Ηνωμένο Βασίλειο για την ένταξή του στο SAFE, ένα ποσό που το Λονδίνο θεώρησε απαράδεκτο. Μια βρετανική αντιπρόταση που υποβλήθηκε τις τελευταίες ημέρες προέβλεπε οικονομική συνεισφορά 82 εκατ. ευρώ, πλέον ενός απροσδιόριστου διοικητικού τέλους. Η πρόταση απορρίφθηκε από τις Βρυξέλλες.

Το δημοσιεύμα σημειώνει ότι η κατάρρευση σηματοδοτεί μια οπισθοδρόμηση στις σχέσεις μετά το Brexit, ακριβώς τη στιγμή που η Ευρώπη προσπαθεί να επανεξοπλιστεί συλλογικά απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Αποτελεί επίσης πλήγμα για τη βρετανική αμυντική βιομηχανία, η οποία επρόκειτο να επωφεληθεί από τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα.

Η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι οι συνομιλίες είχαν αποτύχει. «Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις σχετικά με τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον πρώτο γύρο του SAFE», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός του υπουργικού συμβουλίου Nick Thomas-Symonds. Πρόσθεσε ότι οι βρετανικές εταιρείες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν με όρους τρίτων χωρών. «Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν καλή τη πίστει, αλλά η θέση μας ήταν πάντα σαφής: θα υπογράφουμε μόνο συμφωνίες που είναι προς το εθνικό συμφέρον και παρέχουν αξία», είπε.

Η επιτροπή, η οποία διαπραγματεύτηκε εκ μέρους της ΕΕ, σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα σε μεταγενέστερη ημερομηνία. «Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας σε αυτό το σημείο, ας μην ξεχνάμε ότι το SAFE είναι ανοιχτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος Thomas Regnier στους δημοσιογράφους σε ενημέρωση το μεσημέρι. «Η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή για τους ομοϊδεάτες εταίρους μας, ειδικά για το Ηνωμένο Βασίλειο».