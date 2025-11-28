Η Ελβετία θα παραμείνει νο1 προορισμός για διαχείριση assets, λέει ο CEO της EFG

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ έχουν δημοσιευθεί δυσοίωνες προβλέψεις σχετικά με το μέλλον της Ελβετίας ως ένας από τους ελκυστικότερους προορισμούς για τους πλούσιους παγκοσμίως.

Η Ελβετία δεν πρόκειται να χάσει την θέση της ως προτιμητέος προορισμός διαχείρισης περιουσίας ακόμη και αν άλλες πόλεις προσπαθούν να την ανταγωνιστούν, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της της EFG International, Τζόρτζιο Πραντέλι.

«Στην δουλειά μας, την διαχείριση περιουσίας και την ιδιωτική τραπεζική, η Ελβετία θα παραμείνει ο νο1 προορισμός παγκοσμίως παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και πολλά άλλα οικονομικά κέντρα προσπαθούν να αναδειχθούν», δήλωσε ο Πραντέλι στο Bloomberg.

Οι πολίτες αναμένεται να ψηφίσουν την Κυριακή για μία πρόταση που θα επιβάλλει φόρο 50% σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. φράγκα (62 εκατ. δολάρια) στην περιουσία ενός αποθανόντος. Παρ' όλο που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το δημοψήφισμα θα αποτύχει, ο Πραντέλι, δήλωσε ότι μια θετική ψήφος «δεν θα ήταν καλή για τον τρόπο με τον οποίο η χώρα προσελκύει πλούσιους ιδιώτες».

Επιπλέον, η Ελβετία επιδιώκει να επιβάλει νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις στην UBS, τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας και έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές assets στον κόσμο. Η UBS χαρακτήρισε το σχέδιο «υπερβολικό» και ως απάντηση εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει την έδρα της εκτός της χώρας, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

«Ήμουν αισιόδοξος για το ελβετικό χρηματοοικονομικό κέντρο ακόμη και σε χρόνια που πολλοί άνθρωποι ήταν ακόμη πιο απαισιόδοξοι από ό,τι σήμερα», κατέληξε ο Πραντέλι.