Goldman Sachs: Θετικό το αφήγημα των ελληνικών τραπεζών - Νέες τιμές στόχοι

Την εποικοδομητική της στάση για τις ελληνικές τράπεζες διατηρεί η Goldman Sachs, προχωρώντας σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της μετά τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, με ορίζοντα το 2026-2027.

Την εποικοδομητική της στάση για τις ελληνικές τράπεζες διατηρεί η Goldman Sachs, προχωρώντας σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της μετά τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, με ορίζοντα το 2026-2027.

Ο επενδυτικός οίκος αυξάνει την τιμή στόχο μόνο για την Alpha Bank και την Εθνική, ενώ κόβει ελαφρώς τις τιμές στόχους για Πειραιώς, Eurobank. Συγκεκριμένα, αυξάνει την τιμή στόχο στα 4,20 ευρώ από 4 προηγουμένως για την Alpha και στα 15,10 ευρώ για την Εθνική από 14,40. Από την άλλη, μειώνει στα 8 ευρώ την τιμή στόχο για την Πειραιώς από 8,10 ευρώ και στα 3,50 από 3,60 ευρώ για τη Eurobank. Θετική στάση διατηρεί για Alpha, Εθνική και Πειραιώς, ενώ πιο ουδέτερη δηλώνει η Goldman για την Eurobank.

Οι αναλυτές σημειώνουν πως το τρίτο τρίμηνο επηρέασε τα συνολικά έσοδα των τραπεζών λόγω των χαμηλότερω επιδόσεων που κατέγραψαν στα έσοδα από trading, τη στιγμή που η ανάκαμψη στα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να είναι πιο ήπια, με πάτωμα στο τέταρτο τρίμηνο.

Όπως σημειώνει ο επενδυτικός οίκος οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα επενδυτικά stories στην ευρωπαϊκή αγορά, με σημαντικά περιθώρια ανόδου και διαφοροποιήσης. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η πορεία κερδοφορίας, πιστωτικής επέκτασης και ποιότητας ενεργητικού παραμένουν ισχυρή για τις ελληνικές τράπεζες, με τους αναλυτές να αναμένουν πιο ξεκάθαρη εικόνα των στρατηγικών για το νέο έτος με τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών παραμένει ισχυρή καθώς κινείται γύρω στο 17%, αποτελώντας ένα δυνατό χαρτί για τις ίδιες σε ένα περιβάλλον αυξημένων εποπτικών απαιτήσεων. Επιπλέον, η προβλεπόμενη απόδοση του δείκτη ROTE κινείται κοντά στο 14% για την τριετία, καθιστώντας τις ελληνικές τράπεζες άκρως αποδοτικές εντός Ευρωζώνης.

Μάλιστα, ο εγχώριος τραπεζικός κλάδος διαπραγματεύεται με P/TBV κοντά στο 1,2x για το 2026 για ROTE 14%, όταν οι ευρωτράπεζες παίζουν στο 1,4x για ROTE 15%.