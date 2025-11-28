Μητσοτάκης σε Μετσόλα: Δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία - Η ΕΕ παρούσα με πράξεις, όχι λόγια

«Οι σύνθετες προκλήσεις απαιτούν άμεσες και γενναίες και δυναμικές απαντήσεις» διεμήνυσε ο Έλληνας πρωθυπουργός στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Σας καλωσορίζω με χαρά στην Ελλάδα, σε μια στιγμή μάλιστα που δεν θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλη καθώς η παρουσία σας συμπίπτει με τα εγκαίνια του Europa Experience», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα.

Τόνισε ότι τέτοια εγχειρήματα είναι κρίσιμα σε μία εποχή που οι φωνές των λαϊκιστών εκ δεξιών και αριστερών ακούγονται πολύ δυνατά και νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε ειδικά τους νέους μας γιατί η Ένωση συμβάλει στην ειρήνη αλλά και στην ευημερία της ηπείρου μας. Εξήγησε ότι συζήτησαν αναλυτικά με την κ. Μετσόλα ενόψει και της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου από τη χώρα μας το δεύτερο εξάμηνου του 2027.

«Αυτό στο οποίο κατ' αρχάς συμφωνούμε είναι ότι οι σύνθετες προκλήσεις απαιτούν άμεσες και γενναίες και δυναμικές απαντήσεις. Πολύ περισσότερο όταν η πολύ ρευστή διεθνής κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί και να ωριμάσει γεωπολιτικά. Να κάνει στρατηγικές επιλογές πια οι οποίες θα είναι κρίσιμες όχι μόνο για την ευημερία των λαών της αλλά και για την ασφάλειά τους. Αλλά και να ενδυναμώσει παράλληλα τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ανέφερε επίσης ότι συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και επανέλαβαν την ανάγκη της παροχής ουσιαστικής στήριξης προς τους αμυνόμενους Ουκρανούς, κατεύθυνση στην οποία κινήθηκαν και πολύ σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν τις προηγούμενες μέρες με τον Ζελένσκι. «Ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Επεσήμανε ότι πρέπει να είναι και μία ειρήνη συμβατή με τα συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών κρατών.

«Χρειαζόμαστε απλοποιήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ»

«Η Ευρώπη οφείλει να είναι παρούσα όχι με λόγια αλλά με πράξεις», τόνισε. Πρόσθεσε ότι μίλησαν αρκετά για τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. «Συμφωνούμε επί της αρχής στην ανάγκη να εφαρμοστούν να υλοποιηθούν οι προτάσεις των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα αφετέρου στην απαίτηση για μία πραγματικά ολοκληρωμένη ενιαία αγορά η οποία θα προσφέρει ουσιαστικές δυνατότητες ανάπτυξης σε όλες τις επιχειρήσεις από όλα τα κράτη μέλη».

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε πολλά περισσότερα από το να ξαναδιαβάσουμε την έκθεση Ντράγκι για να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος, αυτή τη σταδιακή και μερικές φορές όχι τόσο εμφανή από έτος σε έτος μείωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και φυσικά να ξαναδιαβάσουμε τις συστάσεις και τις προτάσεις για το πώς αυτή η πορεία μπορεί να αντιστραφεί. Για μένα οι προτεραιότητες είναι πολύ σαφείς: χρειαζόμαστε όπως είπε και η κ. πρόεδρος απλοποιήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο», ανέφερε ο πρωθυπουργός απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη μείωση της ανταγωνιστικότητας.

«Ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του υψηλού κόστους της ενέργειας», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, περισσότερες διασυνδέσεις, έλεγχος της αγοράς από έναν ευρωπαίο ρυθμιστή. Αυτές είναι απαραίτητες προτεραιότητες σε συνδυασμό με την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ που παρέχουν σήμερα πιο φτηνή ενέργεια από ό,τι στο παρελθόν. Αυτές είναι προτεραιότητες και πρωτοβουλίες οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθούν, συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ενιαία αγορά κεφαλαίου και επενδύσεων. Χρειαζόμαστε κλίμακα ως προς τις κεφαλαιακές επενδύσεις προκειμένου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να χρηματοδοτούνται στην Ευρώπη», πρόσθεσε. «Και βέβαια η κορωνίδα όλων αυτών είναι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζει όλες αυτές τις προκλήσεις με τρόπο συνεκτικό και να μπορέσουμε να βρούμε τις απαραίτητες πλειοψηφίες και ομοφωνίες προκειμένου αυτό να γίνει πράξη.

Η Ελλάδα καταφέρνει σήμερα σε αυτό το περιβάλλον να αναπτύσσεται με ρυθμούς πολύ υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να αναπτύσσεται έχοντας ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο στηρίζεται λιγότερο στην κατανάλωση και στα δανεικά και περισσότερο στις επενδύσεις και στην εξωστρέφεια», επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης. Των δηλώσεων προηγήθηκε κατ' ιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.