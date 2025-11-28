Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Alpha Bank: Διανέμει καθαρό προσωρινό μέρισμα 0,046 ευρώ ανά μετοχή

Το συνολικό ποσό του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 ανέρχεται συνολικά σε 111.388.046,88 ευρώ όπως αρχικά είχε γνωστοποιηθεί στην από 29.9.2025 ανακοίνωση της Τράπεζας.

Kαταβλητέο καθαρό προσωρινό μέρισμα σε μετρητά για τη διαχειριστική χρήση 2025 προς τους Μετόχους της ανακοίνωσε η Alpha Bank που μετά την ως παρακράτηση φόρου και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η ίδια, ανέρχεται σε 0,0460660169 ευρώ ανά μετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνείτε με την Εξυπηρέτηση Μετόχων της Τράπεζας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] και τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό 210 343 6721 (κ. Δημήτριος Γ. Βογιατζής).

