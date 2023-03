Τον κλοιό γύρω από τις επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων σφίγγουν ακόμη περισσότερο υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ.

Τον κλοιό γύρω από τις επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων σφίγγουν ακόμη περισσότερο υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ. Με νέα διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή εισάγεται η υποχρέωση διασύνδεσης των EFT/POS τερματικών, ημεδαπής και αλλοδαπής, που κατέχουν όλες οι επιχειρήσεις με την Α.Α.Δ.Ε. και η διαβίβασης καθοριζόμενων δεδομένων, είτε μέσω των ταμειακών μηχανών είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Για τους παραβάτες προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα που ξεκινούν από 1.000 ευρώ και φθάνουν έως 50.000 ευρώ για κάθε φορολογικό έτος.

Ειδικότερα με το άρθρο 42 του πολυνομοσχεδίου καθίσταται υποχρεωτική η διασύνδεση των POS ημεδαπής και αλλοδαπής με τη φορολογική διοίκηση. Σύμφωνα με τη διάταξη:

1. Τα τερματικά «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS )», ημεδαπής και αλλοδαπής, που χρησιμοποιούν οι νομικές οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α'251), διασυνδέονται υποχρεωτικά και παρέχουν στην ΑΑΔΕ τις καθοριζόμενες πληροφορίες συναλλαγών που εκτελούνται μέσω αυτών, είτε μέσω διασύνδεσής τους με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.), είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις ακινήτων

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, η έκταση εφαρμογής, η διαδικασία, οι υπόχρεοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (EFT/POS) ημεδαπής και αλλοδαπής με τη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Κυρώσεις

1. Στην οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251) που έχει υποχρέωση χρήσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS), ως δικαιούχος πληρωμής σύμφωνα με την περ. γ' του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α' 240) και παραβαίνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 15Β, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανά φορολογικό έτος.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται κριτήρια για τον προσδιορισμό του ύψους των προστίμων της παρ. 1, όπως ενδεικτικά το τηρούμενο λογιστικό σύστημα, απλογραφικό ή διπλογραφικό, τα ακαθάριστα έσοδα της νομικής οντότητας και η υποτροπή, και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».