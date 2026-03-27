Έρευνα REMAX Ευρώπης: Το 66% των Ελλήνων δηλώνει ικανοποιημένο με τις συνθήκες στέγασης

Πώς ζουν οι Ευρωπαίοι: διαμερίσματα και μονοκατοικίες.

Η ηλικία του ιδιοκτήτη, o τύπος του ακινήτου, η άνεση που αυτό προσφέρει, ο τόπος που βρίσκεται η κατοικία, το κόστος απόκτησης ή διαμονής και το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης των πολιτών για τις συνθήκες στέγασης στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Σύμφωνα με στοιχεία της πανευρωπαϊκής έρευνας European Housing Trend Report για το 2025, που πραγματοποίησε το κτηματομεσιτικό δίκτυο REMAX Ευρώπης, το 66% των Ελλήνων δηλώνει ικανοποιημένο με τις συνθήκες στέγασης. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 77%, αυξημένος κατά μία μονάδα μέσα σε ένα έτος. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ολλανδία, με ποσοστό 85%. Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται, επίσης, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Ελβετία και το Λουξεμβούργο, οι οποίες συγκεντρώνουν από 81%. Αντίθετα, στις χαμηλότερες θέσεις, εκτός της Ελλάδας και της Ουγγαρίας (64%) βρίσκονται η Μάλτα (71%), η Λιθουανία (71%) και η Ιρλανδία (68%).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης και, κυρίως, οι απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η ηλικία φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντίληψη για την κατοικία. Όσοι είναι άνω των 44 ετών είναι πιο πιθανό να αισθάνονται άνετα με το σπίτι τους. Συγκεκριμένα, το 93% της λεγόμενης Σιωπηλής Γενιάς (79-97 ετών), το 84% των Baby Boomers (61-79 ετών) και το 75% της Γενιάς X (45-60 ετών) δηλώνουν ικανοποιημένοι, αποδεικνύοντας ότι όσο μεγαλώνουμε τόσο υψηλότερη είναι η ικανοποίηση για την κατοικία που ζούμε.

Στον αντίποδα, σχεδόν ένας στους δέκα Ευρωπαίους (9%) δηλώνει ότι είναι δυσαρεστημένος ή πολύ δυσαρεστημένος με την τωρινή του στεγαστική κατάσταση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Millennials (29-44 ετών) εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας (11%), ακολουθούμενοι από τη Γενιά Z (13-28 ετών) με 10%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της REMAX Ευρώπης, οι διαφορές στην ικανοποίηση δεν περιορίζονται μόνο στην ηλικία ή τη χώρα. Ο τύπος κατοικίας και ο τόπος διαμονής φαίνεται να παίζουν, επίσης, σημαντικό ρόλο.

Ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, τα διαμερίσματα αποτελούν τον κυρίαρχο τύπο κατοικίας στην Ευρώπη. Το 51% των Ευρωπαίων ζει σε διαμέρισμα, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στην Τουρκία (77%), την Ισπανία (71%), τη Βουλγαρία (69%) και την Ελβετία (68%). Οι μονοκατοικίες ακολουθούν, αντιπροσωπεύοντας το 24% των συνολικών κατοικιών και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στην Ουγγαρία (53%) και τη Σλοβενία (52%).

Όταν, όμως, η κατοικία είναι ιδιόκτητη, το ποσοστό όσων ζουν σε διαμέρισμα μειώνεται στο 44%. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει τη σημασία του χώρου ως καθοριστικού παράγοντα στις αποφάσεις μακροχρόνιας δέσμευσης σε ένα ακίνητο.

Όσον αφορά τα επίπεδα ικανοποίησης, αυτά εμφανίζονται υψηλότερα σε όσους κατοικούν σε μεζονέτες και μονοκατοικίες (80%), σε σύγκριση με εκείνους που ζουν σε διαμερίσματα (73%). Ιδιαίτερα στους ιδιοκτήτες μονοκατοικιών, το ποσοστό ικανοποίησης φτάνει το 82%, στοιχείο που υποδηλώνει ότι όσο μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο είναι ένα σπίτι, τόσο αυξάνεται η αίσθηση ικανοποίησης των κατοίκων του.

Παράλληλα, όσοι ζουν σε πόλεις δηλώνουν χαμηλότερη ικανοποίηση (75%) σε σχέση με όσους ζουν σε μη αστικές περιοχές (78%), στοιχείο που υποδηλώνει ότι η ικανοποίηση τείνει να είναι μεγαλύτερη σε λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Στην Ελλάδα, 32% των ερωτηθέντων σκέφτεται να μετακομίσει τους επόμενους 12 μήνες, ώστε να έχει περισσότερο χώρο.

Ομοίως, πάνω από το ένα τρίτο (37%) των Ευρωπαίων που δηλώνουν δυσαρεστημένοι αναφέρουν την έλλειψη χώρου ως αιτία, ποσοστό που αυξάνεται στο 42% μεταξύ της Γενιάς Z και των Millennials. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεότερες γενιές, λόγω της αυξανόμενης απόκλισης μεταξύ των επιπέδων εισοδήματος και των τιμών των ακινήτων.

Το υψηλό κόστος στέγασης αποτελεί τον επόμενο πιο συχνό λόγο δυσαρέσκειας πανευρωπαϊκά, φτάνοντας το 34%. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σημαντικά σε ορισμένες χώρες, φτάνοντας το 58% στη Μάλτα και το 50% στην Αυστρία. Στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη δυσαρέσκεια οδηγεί το 30% των ερωτηθέντων να σκέφτεται τη μετακόμιση μέσα στους επόμενους 12 μήνες, αναζητώντας πιο οικονομικές λύσεις στέγασης.

Τέλος, η ικανοποίηση συνδέεται στενά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 85% των ιδιοκτητών κατοικιών δηλώνουν ικανοποιημένοι με τη στεγαστική τους κατάσταση, σε σύγκριση με το 61% όσων νοικιάζουν, γεγονός που αναδεικνύει ότι η ιδιοκτησία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη στεγαστική πραγματικότητα της Ευρώπης.