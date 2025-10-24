Elxis-At Home in Greece: H έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων συμπιέζει τη δυναμική της αγοράς ακινήτων

Εκθετική αύξηση τόσο στην ταχύτητα διεκπεραίωσης αγοραπωλησιών ακινήτων, όσο και στο ίδιο το μέγεθος της κτηματομεσιτικής αγοράς, μπορεί να επιτύχει η ύπαρξη δημόσια προσβάσιμων και αξιόπιστων δεδομένων, ειδικά για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές από τρίτες χώρες.

Μιλώντας στο Property Agents Forum, στο πλαίσιο της πρόσφατης Prodexpo, ο κ. Γαβριηλίδης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, ενώ παραδοσιακά μία αγοραπωλησία στην Ελλάδα μπορεί να διαρκέσει συνολικά 2 έως 6 μήνες, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σύγχρονα και επίσημα δεδομένα (όπως π.χ. η Ηλεκτρονική Ταύτοτητα Κτηρίου), η ίδια συναλλαγή μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 2-6 εβδομάδων. «Αυτό δεν έχει να κάνει με την ίδια τη διαδικασία, αλλά με την εμπιστοσύνη. Όταν υπάρχουν επίσημα επαληθευμένα δεδομένα διαθέσιμα στον ενδιαφερόμενο, τότε μειώνεται το ρίσκο, ο χρόνος αξιολόγησης μίας επένδυσης και κατά συνέπεια επιταχύνεται σημαντικά η λήψη αποφάσεων», σημείωσε ο Managing Partner της Elxis, προσθέτοντας πως όταν μια συναλλαγή διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα, οι πιθανότητες να πραγματοποιηθεί περιορίζονται στο 70%, ενώ σε περιπτώσεις ύπαρξης αξιόπιστων δεδομένων και γρήγορης διεκπεραίωσης, οι συμφωνίες που ολοκληρώνονται εκτοξεύονται στο 90%.

Σύμφωνα με τον κ. Δίωνα Γαβριηλίδη, μάλιστα, το ζήτημα της εμπιστοσύνης και της ανάγκης ύπαρξης επίσημων δημόσια διαθέσιμων δεδομένων, είναι ακόμη πιο σημαντικό στην αγορά εξοχικής κατοικίας, καθώς οι ενδιαφερόμενοι από τρίτες χώρες, όταν αποφασίζουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, προσέρχονται στη διαδικασία με βάση τα δικά τους βιώματα και τις εμπειρίες από τις χώρες καταγωγής τους. «Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιαδήποτε διεύθυνση στο Κτηματολόγιο και να δείτε αμέσως πότε πουλήθηκε τελευταία φορά και με τι τίμημα ένα ακίνητο. Επαληθεύετε τα πάντα πριν εμπιστευτείτε. Εδώ, είναι το αντίστροφο. Συχνά ξεκινάει ο ενδιαφερόμενος βλέποντας λίγες φωτογραφίες και μια περιγραφή, ενώ η δέουσα επιμέλεια (due diligence) μπορεί να διαρκέσει μήνες. Ως εκ τούτου, αντί να επενδύουν αφού έχουν ήδη επαληθεύσει τα δεδομένα, οι ενδιαφερόμενοι στην Ελλάδα αναγκάζονται πρώτα να δεσμευτούν σε ένα βαθμό για να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες που θα τους επιτρέψουν να επαληθεύσουν πλήρως. Αυτό τους κάνει να κινούνται πιο συντηρητικά, να δοκιμάζουν το σύστημα με μικρότερους προϋπολογισμούς, συμπιέζοντας τη δυναμική της αγοράς. Δεν είναι έλλειψη πίστης στην Ελλάδα - βλέπουν ξεκάθαρα τις δυνατότητες - είναι απλώς η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γαβριηλίδης.

Αντίστοιχα, η απουσία διαθέσιμων δεδομένων επηρεάζει αρνητικά και τις αποτιμήσεις των ακινήτων, οδηγώντας αφενός πλασματικά προς τα επάνω τις τιμές και αφετέρου εμποδίζοντας την πραγματική διάθεση ενός ακινήτου. Συγκεκριμένα, ο Managing Partner της Elxis, σημείωσε πως «Οι πωλητές βασίζουν συχνά την τιμή τους σε αυτό που βλέπουν στο διαδίκτυο — τις ζητούμενες τιμές. Αλλά οι τιμές ζήτησης και πώλησης διαμορφώνονται κατά το δοκούν κι άρα μπορεί να διαφέρουν κατά δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Όταν μπορούμε να δείξουμε ότι τα σπίτια στα 500.000 € πωλήθηκαν στην πραγματικότητα για 430.000 €, παύει να είναι θέμα γνώμης και γίνεται αποδεικτικό στοιχείο. Η ορθή τιμολόγηση από την αρχή αλλάζει τα πάντα — τα σπίτια πωλούνται πιο γρήγορα, το ενδιαφέρον είναι υψηλότερο και οι προσδοκίες σε όλη την αγορά παραμένουν ρεαλιστικές».

Καταλήγοντας, ο κ. Δίων Γαβριηλίδης, αναγνώρισε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση – όπως η εφαρμογή για το Κτηματολόγιο και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου - αλλά και πως υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, στην πρόσβαση των ενδιαφερόμενων σε επίσημα και δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, ειδικά σε περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. «Μία αγοραπωλησία χωρίς ασφαλή και άμεσα διαθέσιμα δεδομένα, μοιάζει με οδήγηση χωρίς τους Χάρτες Google. Μπορεί τελικά να φθάσουμε στον προορισμό μας, αλλά χωρίς να ξέρουμε ούτε πόσο χρόνο θα χρειαστούμε ούτε τι εμπόδια μπορεί να συναντήσουμε στην πορεία».