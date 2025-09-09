Σταθερή η δυναμική της ελληνικής αγοράς ακινήτων – Επενδύσεις 1 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2025

Ισχυρές αντοχές και αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ελληνική αγορά ακινήτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Cushman & Wakefield Proprius για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ισχυρές αντοχές και αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ελληνική αγορά ακινήτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Cushman & Wakefield Proprius για το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η ζήτηση για ακίνητα υψηλών προδιαγραφών (Grade A) ενισχύθηκε σημαντικά, με τις τοποθετήσεις να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ στον τομέα των επαγγελματικών ακινήτων, παρά τις πιέσεις που καταγράφονται σε επιμέρους κατηγορίες.

Ξεχωρίζει η εξαγορά του 100% του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Αστέρας Βουλιαγμένης» από τον εφοπλιστή κ. Γιώργο Προκοπίου, μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές ιδιωτών στον τομέα της φιλοξενίας των τελευταίων ετών. Μετά την απόκτηση του 30% του συγκροτήματος από τον Όμιλο Dogus τον Οκτώβριο του 2024, ο επενδυτής απέκτησε και το υπόλοιπο 70% από το επενδυτικό σχήμα Jermyn Street Real Estate Fund, με το συνολικό τίμημα να εκτιμάται στα 700 εκατ. ευρώ.

Παρά τη θετική εικόνα σε επίπεδο εγχώριας δραστηριότητας, οι ξένες άμεσες επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων κατέγραψαν μείωση. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι καθαρές εισροές για το πρώτο τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν στα €356,8 εκατ., μειωμένες κατά 31,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (€520 εκατ.). Η επιβράδυνση αυτή εντοπίζεται κυρίως στην αγορά κατοικιών, λόγω αβεβαιότητας γύρω από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), αυξημένου κόστους κατασκευής, ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό και καθυστερήσεων στις μεταβιβάσεις.

Αύξηση κατά 12% κατέγραψαν οι συναλλαγές στην αγορά γραφείων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, αγγίζοντας τα €165 εκατ., σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ενισχυμένη παρουσία σημείωσαν οι ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι εμφανίστηκαν ιδιαίτερα δραστήριοι, προχωρώντας σε σημαντικές αγορές τόσο για επενδυτικούς σκοπούς όσο και για ιδιόχρηση. Αξιοσημείωτη κινητικότητα καταγράφεται και από πλευράς τραπεζών, με την Alpha Bank να ενισχύει τη θέση της στον τομέα του real estate μέσω της αύξησης της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Prodea Investments. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του κλάδου για το τραπεζικό σύστημα και την πρόθεση ενεργότερης εμπλοκής σε επενδυτικά σχήματα ακινήτων.

Στον τομέα του λιανεμπορίου, οι συναλλαγές ανήλθαν σε περίπου €75 εκατ., με χαρακτηριστικές κινήσεις, την αγορά υπεραγοράς Σκλαβενίτη στο Ρίο έναντι 11,24 εκατ. ευρώ, καθώς και την πώληση δύο εμπορικών ακινήτων μισθωμένων στη Zara και Adidas στην οδό Ερμού από την Ευρώπη Holdings στην Alpha Bank, με συνολικό τίμημα €54 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου ενός γραφειακού κτιρίου).

Αντίθετα, ο τομέας των logistics και βιομηχανικών ακινήτων εμφάνισε πτώση, με συνολικές συναλλαγές που καταγράφηκαν μόλις €30 εκατ., προερχόμενες κυρίως από αγορές μέσω πλειστηριασμών με σκοπό την ίδια χρήση. Η αγορά φιλοξενίας κατέγραψε σημαντική άνοδο, με συναλλαγές ύψους 850 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 -από τις υψηλότερες επιδόσεις των τελευταίων ετών με οδηγό την εξαγορά του Αστέρα Βουλιαγμένης επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία του τουριστικού real estate στην Ελλάδα και την αυξανόμενη ελκυστικότητα του κλάδου για εγχώριους και διεθνείς επενδυτές.

Η Νίκη Σύμπουρα, Επικεφαλής της Cushman & Wakefield Proprius στην Ελλάδα, δηλώνει: «Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα περνά σε φάση σταδιακής ωρίμανσης, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ορισμένοι τομείς. Η αυξανόμενη ζήτηση για ακίνητα υψηλών προδιαγραφών, η ενεργός συμμετοχή εγχώριων επενδυτών και οι στοχευμένες κινήσεις σε δυναμικούς κλάδους, επιβεβαιώνουν τη ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς.» «Προτεραιότητα για τον κλάδο αποτελεί η δημιουργία μιας σύγχρονης, βιώσιμης και διεθνώς ανταγωνιστικής αγοράς ακινήτων, ικανής να προσελκύει επενδύσεις και να προσφέρει ποιοτικές λύσεις σε επιχειρήσεις και πολίτες.»