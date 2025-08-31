Φοιτητική Κατοικία: Σε ποιες περιοχές της Αθήνας υπάρχουν (λίγα) ακίνητα με ενοίκιο έως 350 ευρώ 

Τι αποτυπώνεται σε σχετική έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates με τις περιοχές της Αθήνας που διαθέτουν φοιτητικές κατοικίες με ζητούμενο μίσθωμα έως 350 ευρώ, καθώς και με παραδείγματα ακινήτων, τα οποία αφορούν κυρίως σε ισόγεια ή/και ημιυπόγεια σπίτια. Η διαθεσιμότητα και οι τιμές.

Η ραγδαία αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων τα τελευταία χρόνια, που μάλιστα προσεγγίζει – σε ποσοστό το 70% με 75% από το 2017 έως και σήμερα, τόσο στο κέντρο όσο και στις γύρω περιοχές, προφανώς δυσκολεύει την αναζήτηση σχετικά προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Οι οικονομικές επιλογές έχουν σχεδόν εκλείψει, καθώς τα διαμερίσματα με ζητούμενο μίσθωμα έως 350 ευρώ πλέον είναι ελάχιστα ή και ανύπαρκτα, ενώ όσα διατίθενται σε αυτήν την κατηγορία είναι κυρίως πολύ μικρά, ισόγεια ή υπόγεια και συχνά μη ανακαινισμένα – κατασκευής έως το 1980.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η «φοιτητική στέγη», που κάποτε θεωρούνταν δεδομένη επιλογή για τους νεοεισαχθέντες στα πανεπιστήμια της Αθήνας, μετατρέπεται πλέον σε έναν πραγματικό «γρίφο» για οικογένειες και φοιτητές. Αυτό αποτυπώνεται σε σχετική ανάλυση του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates με τις περιοχές της Αθήνας που διαθέτουν φοιτητικές κατοικίες με ζητούμενο μίσθωμα έως 350 ευρώ, καθώς και με παραδείγματα ακινήτων (τα οποία αφορούν κυρίως σε ισόγεια ή/και ημιυπόγεια σπίτια).

Αθήνα κέντρο: 7 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€/μήνα

Όπως αναφέρει ο κ. Μπάκας, πρόεδρος του δικτύου, «σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τους παρακάτω πίνακες , ο ενδιαφερόμενος φοιτητής που θα επιλέξει να αναζητήσει κατοικία στο κέντρο της Αθήνας, θα πρέπει να γνωρίζει ότι τη φετινή χρονιά το 92,49% (86,66% το 2024), δηλαδή, σχεδόν 9 στις 10 κατοικίες έως 50τμ, έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€. Αξίζει να αναφέρουμε, ότι τη φετινή χρονιά, 7 στις 10 κατοικίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 501€/μήνα, όταν το 2022 ήταν μόλις 3 στις 10 κατοικίες. Ανάλογα με το ζητούμενο μίσθωμα και τη περιοχή, το ακίνητο ενδέχεται να είναι μερικώς ή/και ολικώς ανακαινισμένο.

Συγκεκριμένα, στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, 7 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα (άνω του 1ου ορόφου έως 50τμ) έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€/μήνα, εκ των οποίων τα 4 άνω των 601€ και τα 2 άνω των 700€».



Αθήνα Κέντρο: 7 στις 10 κατοικίες με ζητούμενο μίσθωμα έως 350€ είναι κάτω του 1ου ορόφου, εκ των οποίων οι 6 είναι έως 30τμ - Παραδείγματα

Σύμφωνα με τις αναρτημένες αγγελίες ακινήτων σε ιστοσελίδες, το μεγαλύτερο ποσοστό των διαθέσιμων φοιτητικών κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 350€/μήνα, είναι ακίνητα έως 30τμ, επί των πλείστων μη ανακαινισμένα και κυρίως σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας που δεν βρίσκονται στις πρώτες επιλογές των φοιτητών.

Συγκεκριμένα, με βάση τους κάτωθι πίνακες, το 72% των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 350€, είναι κατοικίες υπογείου, ημιυπόγειου, ισογείου και ημιώροφου . Παράλληλα, πρόκειται για κατοικίες σε ποσοστό 67% είναι έως 30τμ.



Αθήνα Δυτικά Προάστια : 8 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€/μήνα

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στις περιοχές των Δυτικών Προαστίων, όπου μόλις το 1,16% των κατοικιών άνω του 1ου ορόφου έως 50τμ διατίθενται με μίσθωμα έως 300€ τη φετινή χρονιά, έναντι του 1,6% πέρυσι (3,7% το 2023,14,29% το 2022). Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 8 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα (άνω του 1ου ορόφου έως 50τμ) έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€/μήνα, εκ των οποίων τα 4 έχουν ζητούμενο μίσθωμα που κυμαίνεται πάνω από 500€.





Δυτικά Προάστια: 7 στις 10 κατοικίες με ζητούμενο μίσθωμα έως 350€ είναι κάτω του 1ου ορόφου, εκ των οποίων οι 6 είναι έως 30τμ - Παραδείγματα

Σύμφωνα με τις αναρτημένες αγγελίες ακινήτων σε ιστοσελίδες, το μεγαλύτερο ποσοστό των διαθέσιμων φοιτητικών κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 350€/μήνα, είναι ακίνητα ισόγεια ή/και ημιυπόγεια.

Συγκεκριμένα, με βάση τους κάτωθι πίνακες, το 72,8% των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 350€, είναι κατοικίες υπογείου, ημιυπόγειου, ισογείου και ημιώροφου . Παράλληλα, πρόκειται για κατοικίες σε ποσοστό 59% είναι έως 30τμ.



Αθήνα Νότια Προάστια: 9 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 450€/μήνα

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τον παρακάτω πίνακα, ο ενδιαφερόμενος φοιτητής που θα επιλέξει να αναζητήσει κατοικία στα Νότια Προάστια της Αττικής και κυρίως στη Καλλιθέα ή/και Ζωγράφου, η διαθεσιμότητα φοιτητικών κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 300€ είναι μηδενική.

Φέτος, σχεδόν 1 στις 10 κατοικίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα από 451€ έως 500€, γεγονός που καταδεικνύει την μικρή διαθεσιμότητα ακινήτων με οικονομικότερο ζητούμενο μίσθωμα. Το 74,9% των διαθέσιμων κατοικιών έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 501€/μήνα.



Παραδείγματα κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 350€/μήνα στις περιοχές των Νοτίων Προαστίων

Σύμφωνα με τις αναρτημένες αγγελίες ακινήτων σε ιστοσελίδες, το μεγαλύτερο ποσοστό των διαθέσιμων φοιτητικών κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 350€/μήνα, αποτελούν μόλις το 1,13%, κυρίως ακίνητα ισόγεια ή/και ημιυπόγεια.

Πειραιάς : 7 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€/μήνα

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τους παρακάτω πίνακες, ο ενδιαφερόμενος φοιτητής που θα επιλέξει να αναζητήσει κατοικία στον Πειραιά με ζητούμενο μίσθωμα έως 300€, η διαθεσιμότητα πλέον είναι μηδενική. Παράλληλα, τη φετινή χρονιά, 1 στις 10 κατοικίες, έχουν ζητούμενο μίσθωμα από 401€ έως 450€. Διαθεσιμότητα καταγράφεται στα υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα, με το 72,80% των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών, να έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 501€ - εκ των οποίων το 39,30% άνω των 700€.





Παραδείγματα κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 350€/μήνα στις περιοχές του Πειραιά

Σύμφωνα με τις αναρτημένες αγγελίες ακινήτων σε ιστοσελίδες, το μεγαλύτερο ποσοστό των διαθέσιμων φοιτητικών κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 350€/μήνα, αποτελούν μόλις το 2,10%, κυρίως ακίνητα ισόγεια ή/και ημιυπόγεια.

