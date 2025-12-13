Τραμπ: Αναμένεται να χαλαρώσει άμεσα το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη μαριχουάνα

Έως τη Δευτέρα το εκτελεστικό διάταγμα που θα επιτρέπει την επαναταξινόμηση της μαριχουάνας από σε χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου. Άνοδος των μετοχών των εταιρειών κάνναβης.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα το συντομότερο ως τη Δευτέρα, το οποίο θα επιτρέπει την επαναταξινόμηση της μαριχουάνας, δήλωσε στο CNBC άτομο με γνώση του θέματος. Το άτομο ζήτησε να μην κατονομαστεί, καθώς δεν έχει εξουσιοδότηση να μιλήσει για τα σχέδια του Λευκού Οίκου.

Μια τέτοια κίνηση θα επέτρεπε στις εταιρείες κάνναβης να υπάγονται σε διαφορετικό φορολογικό καθεστώς και θα ενθάρρυνε τις επενδύσεις.

Οι μετοχές εταιρειών κάνναβης σημείωσαν άνοδο στη μεσημεριανή συνεδρίαση της Παρασκευής, μετά το σχετικό ρεπορτάζ του CNBC.

Η Washington Post ανέφερε πρώτη την Πέμπτη ότι ο Τραμπ αναμενόταν να χρησιμοποιήσει εκτελεστικό διάταγμα για να δώσει εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να επαναταξινομήσουν τη μαριχουάνα ως ουσία Κατηγορίας III (Schedule III), με χαμηλότερο επίπεδο ρύθμισης, από την Κατηγορία I (Schedule I). Το Axios μετέδωσε ότι η πιθανή επαναταξινόμηση της μαριχουάνας - από μια ομάδα που περιλαμβάνει την ηρωίνη σε μια χαμηλότερη κατηγορία λιγότερο επικίνδυνων ουσιών, όπως τα στεροειδή και η παρακεταμόλη με κωδεΐνη - θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί μια αλλαγή στην ταξινόμηση της μαριχουάνας ήδη από τον Αύγουστο.

«Η επαναταξινόμηση της μαριχουάνας από τον Τραμπ, κατά την εκτίμησή μας, δεν ήταν θέμα του αν, αλλά του πότε», έγραψε σε σημείωμα προς τους πελάτες του την Παρασκευή ο Εντ Γκρόσανς της Compass Point, επενδυτικής τράπεζας μεσαίας κεφαλαιοποίησης.