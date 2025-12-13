Τραμπ: Διέταξε την άμεση άρση των κυρώσεων για τα λιπάσματα ποτάσας της Λευκορωσίας

Οι ΗΠΑ ενδέχεται να χαλαρώσουν περισσότερους περιορισμούς καθώς οι σχέσεις τους με τη Λευκορωσία ομαλοποιούνται, ενδεχομένως φτάνοντας στο σημείο να μην υπάρχουν πλέον κυρώσεις.

Οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις στα λευκορωσικά λιπάσματα ποτάσας, ένα προϊόν που αποτελούσε την κύρια πηγή εσόδων σε ξένο συνάλλαγμα για τη χώρα που ευθυγραμμίζεται με τη Ρωσία, πριν οι δυτικοί περιορισμοί εμποδίσουν τη ροή τους.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε την άρση των κυρώσεων με άμεση ισχύ, όπως ανέφερε η κρατική λευκορωσική ειδησεογραφική υπηρεσία Belta επικαλούμενη τον ειδικό απεσταλμένο του, Τζον Κόουλ, στη Μινσκ το Σάββατο.

«Αυτό είναι ένα πολύ καλό βήμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Λευκορωσία», ανέφερε η Belta τον Κόουλ, μετά από δύο ημέρες συνομιλιών στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας. «Τις άρουμε τώρα».

Οι ΗΠΑ ενδέχεται να χαλαρώσουν περισσότερους περιορισμούς καθώς οι σχέσεις τους με τη Λευκορωσία ομαλοποιούνται, ενδεχομένως φτάνοντας στο σημείο να μην υπάρχουν πλέον κυρώσεις, δήλωσε ο Κόουλ, σύμφωνα με τη Belta.

Η ανακοίνωση ακολουθεί την προσπάθεια του Τραμπ να αναβαθμίσει τις σχέσεις με τον αυταρχικό Πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, στενό σύμμαχο του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Λευκορωσία υπόκειται σε δυτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, για την πολιτική καταπίεση και τη συμμετοχή της στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ο Λουκασένκο επέτρεψε στις δυνάμεις της Μόσχας να εισβάλουν στην Ουκρανία από το έδαφος της Λευκορωσίας το 2022.

Η ποτάσα αποτελεί μία από τις βασικές εξαγωγές της Λευκορωσίας και τον μόνο άφθονο ορυκτό πόρο της, με τις Belaruskali, Uralkali της Ρωσίας και τους βορειοαμερικανικούς παραγωγούς Nutrien και Mosaic να είναι οι τέσσερις μεγαλύτεροι παγκόσμιοι προμηθευτές.

Μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Belaruskali το 2021, η Λευκορωσία ανακατεύθυνε τις πωλήσεις ποτάσας μέσω της Ρωσίας, αυξάνοντας την οικονομική εξάρτηση του Λουκασένκο από το Κρεμλίνο.

Η κίνηση της Ουάσινγκτον να άρει τις κυρώσεις ενδέχεται να έχει περιορισμένο αντίκτυπο, εκτός και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση άρει επίσης τη δική της απαγόρευση. Οι περιορισμοί της ΕΕ απαγορεύουν τη ροή λευκορωσικής ποτάσας μέσω της Λιθουανίας - που κάποτε ήταν το κύριο κέντρο εξαγωγών για τα λιπάσματα - προς το λιμάνι της Κλαϊπέντα στη Βαλτική Θάλασσα.