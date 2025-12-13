Διπλάσιες οι συντάξεις του Δημοσίου σε σύγκριση με του ιδιωτικού τομέα - Στα 1.504 ευρώ το μέσο ποσό τον Νοέμβριο

Η μέση κύρια σύνταξη για τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που προέρχονται από ταμεία του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στα 787,91 ευρώ, ενώ για τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου ήταν 1.504.67 ευρώ.

Αγεφύρωτο είναι το χάσμα των συντάξιμων αποδοχών μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, σε τέτοιο σημείο που οι συνταξιούχοι του Δημοσίου να λαμβάνουν τις διπλάσιες συντάξεις από τους πρ. ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «Ήλιος» για τον Νοέμβριο 2025, η μέση κύρια σύνταξη λόγω γήρατος για τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που πληρώθηκαν το Νοέμβριο και προέρχονται από ταμεία του ιδιωτικού τομέα -ως επί το πλείστον ΙΚΑ και ΟΑΕΕ- διαμορφώθηκε στα 787,91 ευρώ, ενώ για τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου ήταν 1.504.67 ευρώ.

Επομένως η μέση σύνταξη του ιδιωτικού τομέα ήταν χαμηλότερη κατά 716,76 ευρώ από τη σύνταξη του Δημοσίου. Παρά το γεγονός ότι οι συντάξιμες αποδοχές των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα υπολογίζονται με 14 μισθούς (με τα Δώρα και τα επιδόματα), ενώ στο Δημόσιο με 12 μισθούς, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν κατά κανόνα υψηλότερες αποδοχές.

Επιπλέον στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα ο μέσος όρος υποχωρεί λόγω των συντάξεων των ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίες είναι αρκετά χαμηλότερες από εκείνες των μισθωτών λόγω των χαμηλών εισφορών που επιλέγουν να πληρώσουν 8 στους 10 επαγγελματίες. Σύμφωνα με μελέτες, μόνο οι εισφορές της 3ης ασφαλιστικής κατηγορίας «δίνει» συντάξεις που ξεπερνούν το όριο των 1.000 ευρώ.

Πάντως σε γενικές γραμμές, χαμηλές συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ συνεχίζουν να λαμβάνουν 6 στους 10 συνταξιούχους. Το μέσο εισόδημα από κύρια και επικουρική σύνταξη λόγω γήρατος διαμορφώθηκε στα 1.120,77 ευρώ.

- Η μέση κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 846 ευρώ, στα 954 ευρώ η σύνταξη λόγω γήρατος, στα 616 η χηρείας και στα 643. 45 η αναπηρίας

- Η μέση επικουρική διαμορφώθηκε στα 196,4 ευρώ και το μέσο μέρισμα στα 113,98

- Την υψηλότερη μέση σύνταξη 1.132 ευρώ λαμβάνει η ηλικιακή ομάδα 60-65 ετών

O αριθμός των συνταξιούχων της χώρας ανέρχεται σε 2.522.177 και το μηνιαίο ποσό εισοδήματος σε 2.718.374.174,00€. Τον Νοέμβριο του 2025 πληρώθηκαν συνολικά 4.720.741 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.889.977 ήταν κύριες, οι 1.391.080 επικουρικές και 439.684 μερίσματα.

Εκδόθηκαν 29.977 νέες συντάξεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Νοεμβρίου, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 95.714.498,47€ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 17.272.185,91€ για την πληρωμή 29.977 συντάξεων.

Όσο αφορά τις ηλικίες παρατηρείται, πως το 25,29% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 35,77% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 35,90% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,41% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.

Η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 66-70 (σε ποσοστό 20,32%), ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 17,62% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών.