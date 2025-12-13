Ομολογιακές Εκδόσεις: Υποδομές – Κατασκευές, Ακίνητα, Ενέργεια «τίναξαν την μπάνκα» με 2,3 δισ.

Μέσα σε διάστημα λιγότερο των 3 μηνών, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Lamda και AKTOR άντλησαν από την αγορά ομολόγων και το αποταμιευτικό κοινό πάνω από 1,1 δισ. ευρώ, προσελκύοντας συνολική ζήτηση 2,4 δισ. Ποια projects και σχέδια στηρίζουν τα κεφάλαια των retail bonds. «Ψήφος εμπιστοσύνης» στις προοπτικές, «δυνατές» αποδόσεις – επιτόκια για επενδυτές. Μεγαλώνει κατά 1,2 δισ. ο λογαριασμός με τις κινήσεις των ΔΕΗ, Metlen.

Μέσα σε διάστημα λιγότερο των 3 μηνών, 3 μεγάλοι εγχώριοι εισηγμένοι όμιλοι στους τομείς Υποδομών – Κατασκευών και Real Estate, οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (έκδοση 500 εκατ.), Lamda Development (επίσης ομολογιακή έκδοση 500 εκατ. ευρώ) και AKTOR (140 εκατ.) έχουν αντλήσει πάνω από 1,1 δισ. ευρώ «καθαρά» (εκτός των εξόδων έκδοσης) από το θεσμικό αλλά και ιδιωτικό – «αποταμιευτικό κοινό», μέσω αντίστοιχων retail bonds (με διαπραγμάτευση στην εγχώρια ρυθμιζόμενη αγορά σταθερού εισοδήματος του ΧΑ).

Εισπράττοντας σημαντική, επιπλέον αυτής που ήδη κατείχαν, ρευστότητα για να στηρίξουν μεγάλα έργα, σημαντικές επενδύσεις ή εξαγορές, projects σε Κατασκευή και ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεις, μπίζνες στην Ενέργεια και στην Ανάπτυξη Ακινήτων κ.α., προσφέροντας, παράλληλα, ασφάλεια και διόλου ευκαταφρόνητες αποδόσεις (επιτόκιο) στους επενδυτές που αναζητούν καλύτερα επιτόκια (3,2% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο 3,8% της Lamda, στο 4,7% της AKTOR, όλα στο κάτω εύρος) από τα πενιχρά των τραπεζικών – προθεσμιακών καταθέσεων ή των ομολόγων του Δημοσίου.

Επιπρόσθετα, η μεγάλη απήχηση των εκδόσεων των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Lamda, AKTOR με σημαντική υπερκάλυψη (η ζήτηση έφτασε το 1,2 δισ. ευρώ, με την υπερκάλυψη να αγγίζει τις 2,4 φορές για την πρώτη, υπερκάλυψη 1,5 φορές με ζήτηση 768,9 εκατ. για τη δεύτερη και υπερκάλυψη 3,15 φορές με συνολική ζήτηση για 440,7 εκατ.), δείχνει και την εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές των κλάδων δράσης των σχημάτων, κυρίως, όμως, στις προοπτικές των ίδιων αυτών των εταιρειών. Δηλαδή, χιλιάδες επενδυτές, ποντάροντας στα σχέδια των 3 ομίλων αλλά και στα ελκυστικά επιτόκια, έσπευσαν να καταθέσουν συνολική έγκυρη ζήτηση άνω των 2,4 δισ. ευρώ, για να πάρουν τελικά αθροιστικά λίγο άνω των 1,1 δισ.

Τα μεγάλα projects

Υπενθυμίζεται ότι το insider.gr είχε αποκαλύψει από τον Σεπτέμβριο τόσο τα σχέδια της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όσο και της Lamda για έκδοση εταιρικών ομολόγων, ενώ είχε αναφερθεί στην ευρύτερη κινητικότητα των κλάδων υποδομών – ακινήτων στην αγορά ομολόγων, «φωτογραφίζοντας» μάλιστα εξελίξεις και για την AKTOR, όπως και συνέβη. Να αναφέρουμε ότι ανάλογη πρόταση για έκδοση retail bond είχε τεθεί και στη διοίκηση της ΑΒΑΞ που άφησε το θέμα προς το παρόν «υπό εξέταση».

Ως γνωστόν, βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται για να ξεκινήσουν αρκετά έργα και με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ ή Παραχωρήσεων που απαιτούν αυξημένη χρηματοδοτική συμβολή από τις εταιρίες, ενώ υπάρχουν και σημαντικές ίδιες επενδύσεις από τους κατασκευαστικούς Ομίλους και τις εταιρίες real estate, με αιχμή, όσον αφορά στην Lamda, τις οικιστικές αναπτύξεις στο Ελληνικό. Την ίδια ώρα η εκτίμηση είναι ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο επιτόκιο σε σχέση με αυτό που λαμβάνουν απευθείας μέσω των τραπεζών. Σε ένα βαθμό οι νέες εκδόσεις ομολογιακές εκδόσεις κατευθύνονται για την πληρωμή παλαιότερων εκδόσεων ή για την αναχρηματοδότηση άλλων δανείων που λήγουν τα επόμενα δύο - τρία χρόνια. Προφανώς οι εταιρίες προτιμούν να αντιδράσουν έγκαιρα σε μια καλή συγκυρία προνοώντας για τυχόν αναταράξεις στην αγορά, χωρίς να… ανησυχούν για την αποπληρωμή «ακριβότερων» δανείων σε λίγα χρόνια και την κατάσταση που θα διαμορφωθεί τότε στις αγορές.

Μεγαλώνει ο λογαριασμός με τις… Ενεργειακές

Υπό μία έννοια, οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR δεν είναι αποκλειστικά και μόνο όμιλοι κατασκευών, καθώς έχουν παρουσία, από παλιότερα ή πρόσφατα, στον τομέα Ενέργειας. Πρόσφατα δε, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε ότι αναδείχθηκε ως ο πρώτος ελληνικός, αλλά και ευρωπαϊκός Όμιλος που υπογράφει συμφωνία για την κατασκευή εξειδικευμένων ενεργειακών έργων στην Ουκρανία, μέχρι στιγμής εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, ενώ εντυπωσιακή ήταν η είσοδος της AKTOR στον τομέα LNG, με συμφωνίες με τη ΔΕΠΑ, με προεκτάσεις από τις ΗΠΑ έως την Ανατολική Ευρώπη.

Κατά συνέπεια, αν θελήσουμε να… διευρύνουμε την «γκάμα» των ομολογιακών εκδόσεων και με 2 κινήσεις ομίλων που πρόσφατα έγιναν (αν και δεν αφορούσαν εισαγωγή ομολογιών στο ΧΑ και αντίστοιχη εγχώρια δημόσια εγγραφή), αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η Metlen τον Νοέμβριο ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση του ομολόγου ύψους 600 εκατ. ευρώ, λήξης το 2031, με επιτόκιο στο 3,875% (η έκδοση αυξήθηκε κατά 100 εκατ. ευρώ από την αρχική προσφορά των 500 εκατ. ευρώ) με στόχο να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει για την αποπληρωμή υφιστάμενων χρεών, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για τα έξοδα της έκδοσης, ενώ η ΔΕΗ τον Οκτώβριο προχώρησε στην επιτυχή τιμολόγηση της προσφοράς μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes), συνολικής ονομαστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2031, με επιτόκιο 4,625% και τιμή έκδοσης 100% (με αύξηση κατά 100 εκατ. της αρχικής προτεινόμενης προσφοράς συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ.).

Κατά συνέπεια, μαζί με τις εκδόσεις των 3 πρώτων εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Lamda, Aktor, και αν προσθέσουμε το 1,2 δισ. συνολικά των ΔΕΗ, Metlen, τότε οι 5 εισηγμένες από Υποδομών – Κατασκευές, Ενέργεια, Ακίνητα θα έχουν «τινάξει την ομολογιακή μπάνκα» με αντληθέντα έσοδα 2,3 δισ. ευρώ και άνω.

Πού πάνε τα κεφάλαια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Lamda, AKTOR

Όπως έχουμε αναφέρει για την περίπτωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια 487,7 εκατ. και χρησιμοποιηθούν ως εξής:

Α) Ποσό έως 243,85 εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 30.09.2025 - 29.09.2032 για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και Θυγατρικών, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού, κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω σε (α) υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομής ή/και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των έργων που υλοποιούνται ή/και αναλαμβάνονται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στους κλάδους των μεταλλευτικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των ακινήτων (ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να αφορούν αυτοκινητόδρομους, λιμένες, αερολιμένες σήραγγες, έργα ΑΠΕ, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου, έργα ύδρευσης και άρδευσης, έργα αμυντικών υποδομών, έργα διαχείρισης απορριμμάτων, έργα κυκλικής οικονομίας και κοινωνικών υποδομών, έργα ανάπτυξης ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων (ξενοδοχείων, εμπορικών χρήσεων, συνεδριακών κέντρων), ακίνητα ή ανάπτυξη ακινήτων ή άλλα έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω) και (β) απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορά εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αντίστοιχους ή/και συναφούς αντικειμένου με κλάδους στους οποίους ήδη δραστηριοποιούνται η Εταιρεία ή/και οι Θυγατρικές ή/και άλλες εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που αναφέρονται στην υπό (α) ανωτέρω παράγραφο.

(Β) Ποσό έως 243,85 εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 30.09.2025 – 29.09.2032, για την εξόφληση δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών, στις οποίες τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού.

Αναφορικά με την έκδοση της Lamda Development, όπως έχουμε πει, το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων θα διατεθεί σε επενδύσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. που αφορούν την ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων (επιμέρους τμήματα των οποίων ενδέχεται να έχουν εμπορική χρήση) έως το 2030, ήτοι, στη χρηματοδότηση του κόστους ανάπτυξης (συμπεριλαμβανόμενου του συνολικού κατασκευαστικού ΦΠΑ των εν λόγω έργων, οικιστικής ή εμπορικής χρήσης). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι οικιστικές αναπτύξεις συμπεριλαμβάνουν τα Cove Residencies, Park Rise, Pavillion Terraces, Sunset Groves, Atrium & Trinity Gardens, Promenade Heights και Mainstream Apartments, ήτοι, στις βίλες στο παραθαλάσσιο μέτωπο και σε projects της γειτονιάς κατοικιών «Little Athens» κ.α..

Η Lamda προγραμματίζει να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη των ανωτέρω (ή λοιπών) οικιστικών αναπτύξεων με τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια και το υπερβάλλον ποσό του κόστους κατασκευής να καλυφθεί από διαθέσιμα κεφάλαια που θα προκύψουν από έσοδα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. από πωλήσεις οικοπέδων, πωλήσεις οικιστικών και από ενοίκια και ενδεχομένως από δανειακά κεφάλαια.

Τέλος, σε σχέση με την «πρώτη φορά» της AKTOR στην ομολογιακή αγορά, κεφάλαια έως 111,9 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 16.12.2025 - 15.12.2027, από το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων του retail bond θα πάνε για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου σε έργα υποδομών, ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις, Ενέργεια, Ακίνητα κ.α., ενώ ποσό έως 24,3 εκατ. ευρώ, για την εξόφληση δανεισμού. Ειδικότερα, βάσει του ενημερωτικού:

(Α) ποσό έως 111,9 εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 16.12.2025 - 15.12.2027, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και θυγατρικών της, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού, που αφορά: (α) υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των έργων που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στους κλάδους της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των έργων αποθήκευσης ενέργειας, της διαχείρισης εγκαταστάσεων και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά, πρόκειται για έργα αυτοκινητοδρόμων, αεροδρομίων, λιμένων, σηράγγων, μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, διαχείρισης απορριμμάτων, κυκλικής οικονομίας, κοινωνικών υποδομών ή άλλα έργα, και (β) εξαγορά εταιρειών ή απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

(Β) Ποσό έως 24,3 εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 16.12.2025 - 15.12.2027, για την εξόφληση δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών της, στις οποίες τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού. Διευκρινίζεται ότι το ποσό έως 20 εκατ. του ΚΟΔ υπό τη (Β) χρήση θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού που έχει δοθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο.