Αμερικανικό και συριακό στρατιωτικό κομβόι δέχθηκε επίθεση στην κεντρική Συρία

Πιθανός δράστης της επίθεσης το Ισλαμικό Κράτος. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν τραυματίες από την επίθεση.

Ένα κομβόι συριακών στρατιωτικών δυνάμεων και αμερικανικών δυνάμεων του συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που πολεμάει το Ισλαμικό Κράτος δέχθηκε σήμερα πυρά, ενώ περιπολούσε στην πόλη Παλμύρα της κεντρικής Συρίας, δήλωσαν δύο τοπικοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, υπήρξαν τραυματίες από την επίθεση.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν σχολίασε άμεσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ