Ειδήσεις | Ελλάδα

Βουλή: Συνεχίζεται με ομιλίες υπουργών και βουλευτών η συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2026

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Βουλή: Συνεχίζεται με ομιλίες υπουργών και βουλευτών η συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2026
Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη, με τις ομιλίες του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών της Αντιπολίτευσης και την ονομαστική φανερή ψηφοφορία.

Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα, με ομιλίες υπουργών και βουλευτών, η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής γα τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026.

Στο βήμα αναμένεται σήμερα να ανέβουν κατά σειρά, ο υπουργός Υγείας, 'Αδωνης Γεωργιάδης, οι Υφυπουργοί, Εσωτερικών, Κώστας Γκιουλέκας, Εθνικής Οικονομίας Κώτσηρας, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης.

Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη, με τις ομιλίες του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών της Αντιπολίτευσης και την ονομαστική φανερή ψηφοφορία η οποία είθισται να χαρακτηρίζεται ως ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Διπλάσιες οι συντάξεις του Δημοσίου σε σύγκριση με του ιδιωτικού τομέα - Στα 1.504 ευρώ το μέσο ποσό τον Νοέμβριο

Σχέδιο Επιβίωσης - 9 προτάσεις για την επόμενη μέρα του Πρωτογενούς τομέα

Ταμείο Ανάκαμψης: Πράσινο φως στην αναθεώρηση – Σκληρές προθεσμίες για τα έργα και τα ορόσημα

tags:
Βουλή
Προϋπολογισμός
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider