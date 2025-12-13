Σειρά επαφών του ΥΦΥΠΕΞ Χ. Θεοχάρη στην Ουάσινγκτον

Είχε σειρά σημαντικών συναντήσεων με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και εκπροσώπους επιχειρηματικών φορέων.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, στο πλαίσιο του ταξιδιού του στις ΗΠΑ πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, όπου είχε σειρά σημαντικών συναντήσεων με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και εκπροσώπους επιχειρηματικών φορέων.

Κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του, ο Υφυπουργός συναντήθηκε με το επιτελείο του Steve Witkoff για την ανοικοδόμηση της Γάζας, με στελέχη της DFC για την προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, με τον Υφυπουργό Εμπορίου, αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη και την Ενέργεια, Jacob Helberg, με αντικείμενο θέματα ενεργειακής ασφάλειας και τεχνολογικής συνεργασίας, καθώς και με τον Βοηθό Υπουργό Εμπορίου, David Folger.

Ακολούθησαν επαφές με την εταιρεία Excelerate Energy για τις υποδομές LNG, συζήτηση στο Bloomberg για την ελληνική οικονομία και συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον επικεφαλής του Γραφείου Επιστημών και Τεχνολογίας, Michael Kratsios, με θέμα την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Την τελευταία ημέρα της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Θεοχάρης συναντήθηκε με τον νέο Αναπληρωτή Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Αφρική, Jeffrey Goettman, στον οποίο παρουσίασε το αίτημα για την εξαίρεση εμβληματικών ελληνικών προϊόντων από το καθεστώς επιβολής πρόσθετων δασμών. Παράλληλα, ανέδειξε τις νέες παραγωγικές επενδύσεις που υλοποιούν ελληνικές βιομηχανίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας τη στήριξή τους από την αμερικανική κυβέρνηση.

Στη συνέχεια, ο κ. Θεοχάρης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της EXIM Bank, John Jovanovic, με τον οποίο συζητήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του αμερικανικού οργανισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ECG). Η συνεργασία αυτή αναμένεται να εξειδικευτεί το προσεχές διάστημα μέσω σχετικού μνημονίου συνεργασίας.

Ακολούθως, είχε συνάντηση με στελέχη της ενεργειακής εταιρείας ConocoPhillips, κατά την οποία εξετάστηκε η προοπτική επέκτασης της διεθνούς της παρουσίας και στην Ελλάδα. Τέλος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε τη μονάδα παραγωγής της εταιρείας THEON στη Βιρτζίνια, η οποία κατασκευάζει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι επαφές επιβεβαίωσαν τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, την καινοτομία και τις διεθνείς επενδύσεις, καθώς και τη σταθερή αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

