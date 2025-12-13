Ταμείο Ανάκαμψης: Πράσινο φως στην αναθεώρηση – Σκληρές προθεσμίες για τα έργα και τα ορόσημα

Μετά από την έγκριση του αναθεωρημένου σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» που δόθηκε χθες από το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin) ανοίγει ο δρόμος για την υποβολή του έβδομου αιτήματος εκταμίευσης. Το «ανακάτεμα της τράπουλας» σε έργα και ορόσημα.

Μετά από την έγκριση του αναθεωρημένου σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» που δόθηκε χθες από το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin) ανοίγει ο δρόμος για την υποβολή του έβδομου αιτήματος εκταμίευσης των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.

Η αναθεώρηση του «Ελλάδα 2.0» δίνει μια επιπλέον «ανάσα» στις ελληνικές Αρχές, καθώς απεντάσσονται έργα και ανακατανέμονται πόροι και ορόσημα για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι που θα ξεκλειδώσουν τις επόμενες δόσεις των περίπου 12 δισ. ευρώ δανείων και επιχορηγήσεων που απομένουν.

Το έβδομο αίτημα πληρωμής των επιχορηγήσεων θα είναι κατά τι μικρότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη και θα φτάσει περίπου το 1 δισ. ευρώ, ενώ αρκετά μικρότερο από τις προηγούμενες προβλέψεις θα είναι το έκτο αίτημα για τα δάνεια που θα φτάσει τα 300 εκατ. ευρώ και το οποίο επίσης αναμένεται να υποβληθεί μέχρι το τέλος του έτους. Μάλιστα δεν αποκλείεται το έκτο και το έβδομο αίτημα για τα δάνεια να υποβληθούν μαζί.

«Ανακάτεμα της τράπουλας»

Η αναθεώρηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που εγκρίθηκε από το Ecofin είναι σαρωτική, καθώς τροποποιήθηκαν συνολικά 150 μέτρα.

Επτά μέτρα τροποποιήθηκαν και ένα καταργήθηκε καθώς κρίθηκε ότι «δεν είναι πλέον εφικτά εν μέρει ή συνολικά λόγω απρόβλεπτων καθυστερήσεων που σχετίζονται με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων».

Οκτώ μέτρα τροποποιήθηκαν επειδή δεν είναι «πλέον εφικτά εν μέρει λόγω χαμηλότερης της αναμενόμενης ζήτησης». Μεταξύ αυτών οι ενεργειακές αναβαθμίσεις επιχειρήσεων αλλά και οι εμβληματικές επενδύσεις στρατηγικής σημασίας.

Ένα μέτρο, η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος 175 MW καταργήθηκε καθώς κρίθηκε ότι «δεν είναι πλέον εφικτό συνολικά, λόγω διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού»

Πέντε μέτρα κρίθηκαν ότι δεν είναι πλέον «εφικτά εν μέρει ή συνολικά, λόγω απρόβλεπτων νομικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών διαφορών». Τα τέσσερα – συμπεριλαμβανομένου του ΒΟΑΚ- τροποποιήθηκαν και ένα (το μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων, e-MHTE) καταργήθηκε

Τέσσερα μέτρα τροποποιήθηκαν καθώς κρίθηκε ότι «δεν είναι πλέον εφικτά εν μέρει, λόγω απρόβλεπτων τεχνικών προκλήσεων». Μεταξύ αυτών η ψηφιοποίηση αρχείων του Δημοσίου.

Ακόμη, 16 μέτρα τροποποιήθηκαν «προκειμένου να εφαρμοστούν καταλληλότερες εναλλακτικές επιλογές, ώστε να επιτευχθεί η αρχική επιδίωξή τους» και 88 μέτρα τροποποιήθηκαν «προκειμένου να εφαρμοστούν καταλληλότερες εναλλακτικές επιλογές που επιτρέπουν τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την απλούστευση της εφαρμογής της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021, ενώ παράλληλα επιτυγχάνουν τους στόχους των εν λόγω μέτρων».

Από την άλλη, η ελληνική πλευρά ζήτησε την αύξηση του επιπέδου υλοποίησης 17 μέτρων αλλά και την προσθήκη τριών καινούργιων μέτρων που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση 2 δισ. ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα από το δανειακό μέρος που όπως έχει γράψει το insider.gr.

Η όλη αναθεώρηση έχει προκαλέσει της αντίδραση της αντιπολίτευσης με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για «μέγιστη αναθεώρηση, με σωρεία τροποποιήσεων αλλά και απεντάξεων μέτρων και στόχων, στο παρά πέντε της λήξης του Ταμείου» που οδηγούν σε μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα.

Απαντώντας σε αυτές τις αιτιάσεις ο αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στη Βουλή σημείωσε πως έχουν προστεθεί σημαντικά έργα όπως η αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων, η αύξηση της έκδοσης καρτών αναπηρίας, ο νέος κύκλος του προγράμματος δασικής προστασίας Antinero κ.α.

Ακόμη πιο δύσκολος ο τερματισμός

Οι παραπάνω αλλαγές έχουν ως στόχο την επιτυχή υλοποίηση του ελληνικού προγράμματος. Όμως ο προγραμματισμός παραμένει ιδιαίτερα δύσκολος και τα επόμενα αιτήματα πληρωμής συνοδεύονται από σκληρά και περισσότερα ορόσημα από πριν. Η όγδοη δόση για τις επιχορηγήσεις της προηγούμενης πρόβλεψη συνοδεύεται από 32 ορόσημα και ακόμη πιο σκληρό γίνεται το ένατο και τελευταίο αίτημα πληρωμής με 133 ορόσημα.

Αλλαγές έχουμε και στον προγραμματισμό για το δανειακό σκέλος με μείωση της έκτης και της έβδομης δόσης των δανείων στα 320 εκατ. και στα 1,3 δισ. ευρώ αντίστοιχα από 1,9 δισ. που ήταν η καθεμία. Για το 2026 προγραμματίζεται πλέον μόνο μια δόση στο τέλος του προγράμματος ύψους 5,26 δισ. ευρώ. Δηλαδή οι συνολικές δόσεις θα είναι οκτώ από εννέα που ήταν αρχικά.

