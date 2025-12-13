Ειδήσεις | Ελλάδα

Συνάντηση του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συνάντηση του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ενημέρωσε τον Σεβασμιότατο για τις επαφές του με Αμερικανούς αξιωματούχους με επίκεντρο την περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ.

Τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο συνάντησε στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέρωσε τον Σεβασμιότατο για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των επαφών που πραγματοποίησε στις ΗΠΑ με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη και αξιωματούχους, με επίκεντρο την περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και την προώθηση σημαντικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων σε κρίσιμους παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στο έργο της Αρχιεπισκοπής και στις σταθερές προσπάθειες που καταβάλλει για την ενότητα, τη συνοχή και την πρόοδο του ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας τη διαρκή στήριξη της Ομογένειας προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.

Στο τέλος της συνάντησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης έλαβε την ευλογία και τις εορταστικές ευχές του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου ενόψει των Χριστουγέννων, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τον ρόλο της Εκκλησίας ως σημείου αναφοράς για τον απόδημο ελληνισμό και ως γέφυρας που ενώνει σταθερά την Ελλάδα με την Ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Διπλάσιες οι συντάξεις του Δημοσίου σε σύγκριση με του ιδιωτικού τομέα - Στα 1.504 ευρώ το μέσο ποσό τον Νοέμβριο

Σχέδιο Επιβίωσης - 9 προτάσεις για την επόμενη μέρα του Πρωτογενούς τομέα

Ταμείο Ανάκαμψης: Πράσινο φως στην αναθεώρηση – Σκληρές προθεσμίες για τα έργα και τα ορόσημα

tags:
Τάκης Θεοδωρικάκος
Υπουργείο Ανάπτυξης
ΗΠΑ
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider