Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο υπ. Υγείας θα έχει πλήθος επαφών - μεταξύ αυτών και με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης θα μεταβεί σήμερα, Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσινγκτον.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Υγείας:

- Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου θα επισκεφθεί το Νοσοκομείο Memorial, στη Νέα Υόρκη.

- Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου θα είναι κεντρικός ομιλητής στην ετήσια εκδήλωση των American Friends of ANU - Museum of the Jewish People μαζί με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, στο πλαίσιο του Χανουκά (Hanukkah).

- Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον, όπου θα έχει συναντήσεις με μέλη του Κογκρέσου και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

