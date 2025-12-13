SpaceX: Έτοιμη για την (πιθανώς) μεγαλύτερη IPO όλων των εποχών

Η εταιρεία αεροδιαστημικής του Έλον Μασκ ορίζει την αποτίμηση της στα 800 δισ. δολάρια και επιβεβαιώνει σχέδια για αρχική δημόσια προσφορά το 2026.

Η SpaceX προχωρά με εσωτερική πώληση μετοχών, η οποία αποτιμά την εταιρεία πυραύλων και δορυφόρων του Έλον Μασκ σε περίπου 800 δισεκατομμύρια δολάρια, ανοίγοντας τον δρόμο για αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) όλων των εποχών.

Σε εσωτερικό μήνυμα της εταιρείας που είδε το Bloomberg την Παρασκευή, η SpaceX ανέφερε ότι προετοιμάζεται για πιθανή δημόσια εγγραφή το 2026, με στόχο τη χρηματοδότηση ενός «παράλογα υψηλού ρυθμού πτήσεων» για τον υπό ανάπτυξη πύραυλο Starship, κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα και μιας βάσης στη Σελήνη.

Η τιμή ανά μετοχή των 421 δολαρίων στην πιο πρόσφατη δευτερογενή προσφορά, όπως περιγράφεται σε υπόμνημα προς τους μετόχους από τον οικονομικό διευθυντή Bret Johnsen, είναι σχεδόν διπλάσια από τα 212 δολάρια ανά μετοχή που είχαν οριστεί τον Ιούλιο, όταν η αποτίμηση της εταιρείας ανερχόταν στα 400 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η αποτίμηση ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε θέσει η OpenAI, ιδιοκτήτρια του ChatGPT, τον Οκτώβριο, καθιστώντας τη SpaceX ξανά την πολυτιμότερη ιδιωτική (μη εισηγμένη) εταιρεία στον κόσμο.

Αν ο Μασκ αποφασίσει να προχωρήσει με τη δημόσια εγγραφή (IPO), αυτό θα αποτελέσει ακόμη ένα εντυπωσιακό εγχείρημα για τον ίδιο, ωστόσο θα εξαρτηθεί από μια σειρά φιλόδοξων και ριψοκίνδυνων σχεδίων που η SpaceX θα πρέπει να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια.

Η SpaceX προχωρά με σχέδια για αρχική δημόσια προσφορά που θα επιδιώξει να αντλήσει σημαντικά περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια, σε μια συναλλαγή που θα τη μετέτρεπε στη μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο όλων των εποχών, όπως ανέφερε το Bloomberg νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η εταιρεία υπό την ηγεσία του Μασκ στοχεύει σε αποτίμηση περίπου 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το σύνολο της εταιρείας, γεγονός που θα έφερνε τη SpaceX κοντά στην κεφαλαιοποίηση που είχε επιτύχει η Saudi Aramco κατά τη ιστορική εισαγωγή της το 2019.

Ο χρόνος της δημόσιας εγγραφής (IPO) και η αντίστοιχη αποτίμηση παραμένουν αβέβαια, και η εταιρεία ενδέχεται τελικά να αποφασίσει να μην προχωρήσει, ανέφερε ο Johnsen.

Εκπρόσωπος της SpaceX, η οποία επισήμως ονομάζεται Space Exploration Technologies Corp., δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Η εταιρεία πραγματοποιεί προσφορές εξαγοράς μετοχών (tender offers) δύο φορές τον χρόνο, δίνοντας στους μετόχους - συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων - τη δυνατότητα να ρευστοποιήσουν ή να αγοράσουν περισσότερες μετοχές. Στην προκειμένη περίπτωση, η SpaceX έχει ορίσει την εύλογη αγοραία αξία της ως προάγγελο μιας πιθανής δημόσιας εγγραφής την επόμενη χρονιά.

Η πιο παραγωγική εταιρεία εκτόξευσης πυραύλων στον κόσμο, η SpaceX κυριαρχεί στη διαστημική βιομηχανία με τον πύραυλο Falcon 9, ο οποίος μεταφέρει δορυφόρους και ανθρώπους σε τροχιά.

Η SpaceX είναι επίσης ηγέτιδα στον κλάδο παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών από χαμηλή γήινη τροχιά μέσω του Starlink, ενός συστήματος χιλιάδων δορυφόρων που εξυπηρετεί εκατομμύρια πελάτες.