Οδοιπορικό στην Ορεινή Πελοπόννησο: Από την Κορινθία στη Γορτυνία

Πελοπόννησος. Εδώ το αδύνατο είναι μόνο η αρχή. Ένα ταξίδι από τις χιονισμένες βουνοκορφές της Ορεινής Κορινθίας στα πετρόκτιστα χωριά της Γορτυνίας.

Επιβλητικές βουνοκορφές, αλπικές λίμνες, μονοπάτια ανάμεσα σε ποτάμια, μοναστήρια μέσα σε βράχους και ατμοσφαιρικά χωριά που κρατούν ζωντανή την παράδοση. Η Ορεινή Πελοπόννησος με τη μοναδική της ομορφιά, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για χειμερινές αποδράσεις καθώς προσφέρει επιλογές για όλους.

Ταξιδεύουμε από την Ορεινή Κορινθία στη Γορτυνία της Αρκαδίας, περνώντας μέσα από χιονισμένες πλαγιές, μαγευτικές λίμνες και πετρόκτιστα χωριά αγκαλιασμένα από τη φύση. Κάθε γωνιά της Πελοποννήσου κρύβει μια ιστορία, έναν θησαυρό, μια ευκαιρία για κάτι καινούργιο. Εδώ το αδύνατο γίνεται δυνατό και κάθε επίσκεψη είναι μια ευκαιρία για ανανέωση, είτε πρόκειται για ένα Σαββατοκύριακο, είτε για τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Διαβάστε το άρθρο στο travelgo.gr