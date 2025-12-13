Ειδήσεις | Διεθνή

Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι

Ανάμεσα στους απελευθερωθέντες και ο ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αλές Μπιαλιάτσκ, καθώς και πέντε Ουκρανοί.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο αποφυλάκισε σήμερα 123 κρατουμένους, συμπεριλαμβανομένου και του ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αλές Μπιαλιάτσκ που έχει τιμηθεί με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, μετά από διήμερες συνομιλίες με έναν απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λιθουανία.

Απελευθερώθηκαν και Ουκρανοί

Πέντε Ουκρανοί είναι μεταξύ των κρατουμένων που αποφυλακίστηκαν από τη Λευκορωσία μετά από την επίτευξη μιας σημερινής συμφωνίας με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στην Ουάσινγκτον για τη βοήθεια που προσέφερε για την απελευθέρωσή τους.

“Χάρη στον ενεργό ρόλο των ΗΠΑ και τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών μας, περίπου 100 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πέντε Ουκρανών, έχουν τώρα απελευθερωθεί”, έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι έχει δώσει οδηγίες στις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του να δώσουν προτεραιότητα στην επίτευξη συμφωνίας για μία νέα απελευθέρωση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου που κρατούνται στη Ρωσία πριν από την έλευση του νέου έτους.

Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποιούν τακτικές ανταλλαγές αιχμαλώτων, μετά από τη ρωσική εισβολή που άρχισε το 2022.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

