Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη από τις 11:00 έως τις 17:00

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

