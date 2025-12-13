Nvidia: Εξετάζει αύξηση παραγωγής για να καλύψει την κινεζική ζήτηση για το ΑΙ τσιπ Η200

Η εξέλιξη έρχεται ύστερα από το «πράσινο φως» απ' τον Τραμπ για εξαγωγές προς την Κίνα, υπό τον όρο φόρο 25% επί των πωλήσεων.

Η Nvidia δήλωσε σε Κινέζους πελάτες της ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προσθέσει παραγωγική δυναμικότητα για τα ισχυρά της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200, αφού οι παραγγελίες ξεπέρασαν το τρέχον επίπεδο παραγωγής της, σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters που έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη, ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα επιτρέψει στη Nvidia να εξάγει επεξεργαστές H200 - τα δεύτερα ταχύτερα τσιπ AI της - στην Κίνα και θα επιβάλει τέλος 25% στις εν λόγω πωλήσεις.

Η ζήτηση για το τσιπ από κινεζικές εταιρείες είναι τόσο ισχυρή, ώστε η Nvidia κλίνει προς την προσθήκη νέας παραγωγικής δυναμικότητας, ανέφερε μία από τις πηγές. Οι πηγές αρνήθηκαν να κατονομαστούν, καθώς οι συζητήσεις είναι ιδιωτικές.

«Διαχειριζόμαστε την εφοδιαστική μας αλυσίδα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πωλήσεις του H200 στην Κίνα, για τις οποίες έχει δοθεί άδεια και αφορούν εξουσιοδοτημένους πελάτες, δεν θα έχουν καμία επίπτωση στην ικανότητά μας να προμηθεύουμε πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε εκπρόσωπος της Nvidia σε ανακοίνωσή του προς το Reuters μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ.

Μεγάλες κινεζικές εταιρείες, όπως η Alibaba και η ByteDance, έχουν ήδη επικοινωνήσει με τη Nvidia αυτή την εβδομάδα σχετικά με την αγορά του H200 και εμφανίζονται πρόθυμες να προχωρήσουν σε μεγάλες παραγγελίες, μετέδωσε το Reuters την Τετάρτη.

Ωστόσο, παραμένουν αβεβαιότητες, καθώς η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη δώσει το «πράσινο φως» για καμία αγορά του H200. Κινέζοι αξιωματούχοι συγκάλεσαν έκτακτες συσκέψεις την Τετάρτη για να συζητήσουν το θέμα και θα αποφασίσουν εάν θα επιτραπεί η αποστολή του στην Κίνα, σύμφωνα με μία από τις δύο πηγές και μια τρίτη πηγή.

Πολύ περιορισμένες ποσότητες τσιπ H200 βρίσκονται σήμερα σε παραγωγή, μετέδωσε το Reuters την Τετάρτη, καθώς ο αμερικανικός ηγέτης στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης επικεντρώνεται στην παραγωγή των πιο προηγμένων σειρών Blackwell και της επερχόμενης Rubin.

Η Κίνα προωθεί τη δική της βιομηχανία AI

Η διαθεσιμότητα των τσιπ H200 αποτελεί μείζον ζήτημα για τους Κινέζους πελάτες, οι οποίοι έχουν απευθυνθεί στη Nvidia ζητώντας διευκρινίσεις, ανέφεραν οι πηγές.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης που παρείχε η Nvidia, η εταιρεία τους έδωσε επίσης κατευθυντήριες πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα επίπεδα προσφοράς, χωρίς ωστόσο να αναφέρει συγκεκριμένο αριθμό.

Το H200 τέθηκε σε μαζική ανάπτυξη πέρυσι και είναι το ταχύτερο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia από την προηγούμενη γενιά Hopper. Το τσιπ κατασκευάζεται από την TSMC με τη χρήση της τεχνολογίας κατασκευής 4nm της ταϊβανέζικης εταιρείας.

Η TSMC αρνήθηκε να σχολιάσει την κατανομή παραγωγικής δυναμικότητας σε συγκεκριμένους πελάτες, παραπέμποντας αντ’ αυτού σε πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της, C.C. Wei, σχετικά με την προσέγγιση της εταιρείας στον προγραμματισμό δυναμικότητας εν μέσω της εκρηκτικής ζήτησης για AI.

Το κινεζικό Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών (MIIT) δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Η ισχυρή ζήτηση των κινεζικών εταιρειών για το H200 οφείλεται στο γεγονός ότι είναι μακράν το ισχυρότερο τσιπ στο οποίο έχουν σήμερα πρόσβαση. Είναι περίπου έξι φορές πιο ισχυρό από το H20, ένα υποβαθμισμένο τσιπ της Nvidia προσαρμοσμένο για την κινεζική αγορά, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη του 2023.

Η απόφαση του Τραμπ για το H200 έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κίνα προσπαθεί να προωθήσει τη δική της εγχώρια βιομηχανία τσιπ AI. Καθώς οι εγχώριες εταιρείες ημιαγωγών δεν έχουν ακόμη παράγει προϊόντα που να ανταγωνίζονται το H200, έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι η είσοδός του στην Κίνα θα μπορούσε να ανακόψει την ανάπτυξη του κλάδου.

«Η υπολογιστική του απόδοση (του H200) είναι περίπου 2–3 φορές μεγαλύτερη από εκείνη των πιο προηγμένων επιταχυντών που παράγονται εγχώρια», δήλωσε ο Nori Chiou, διευθυντής επενδύσεων στη White Oak Capital Partners.

«Ήδη παρατηρώ πολλούς παρόχους υπηρεσιών cloud (CSPs) και εταιρικούς πελάτες να τοποθετούν επιθετικά μεγάλες παραγγελίες και να ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση για χαλάρωση των περιορισμών υπό όρους», είπε, προσθέτοντας ότι η ζήτηση για AI στην Κίνα υπερβαίνει την ικανότητα της τοπικής παραγωγής.

Κατά τη διάρκεια των έκτακτων συσκέψεων, κατατέθηκε πρόταση να απαιτείται κάθε αγορά H200 να συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο ποσοστό εγχώριων τσιπ.

Για τη Nvidia, η προσθήκη νέας παραγωγικής δυναμικότητας είναι επίσης δύσκολη, σε μια περίοδο κατά την οποία όχι μόνο μεταβαίνει στη σειρά Rubin, αλλά και ανταγωνίζεται εταιρείες όπως η Google της Alphabet για την περιορισμένη προηγμένη δυναμικότητα κατασκευής τσιπ της TSMC.