Ακίνητα – Retail: Η Ερμού, οι Αθηναϊκές «πιάτσες» και οι «αφίξεις» – Η διεθνής τάση με καταστήματα «ναυαρχίδες»

Η Ερμού παραμένει μακράν ο ακριβότερος εμπορικός δρόμος της χώρας, με ενοίκια ύψους 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Η εικόνα στην εγχώρια λιανική. Ποιες φίρμες «έριξαν άγκυρα» στην Ελλάδα. «Στροφή» στην αγορά καταστημάτων και «μάχη» για την εξασφάλιση ποιοτικών σημείων τοποθέτησης διαπιστώνει η Cushman & Wakefield Proprius. Πώς κινούνται οι ξένες αλυσίδες.

«Στροφή» στην αγορά καταστημάτων και «μάχη» για την εξασφάλιση ποιοτικών σημείων τοποθέτησης σε διεθνές επίπεδο διαπιστώνει η Cushman & Wakefield Proprius. Η γνωστή εταιρεία συμβούλων ακινήτων εκτιμά ότι στο real estate καταγράφεται μία τάση, σύμφωνα με την οποία οι επώνυμες αλυσίδες λιανικής στοχεύουν στην εξασφάλιση στρατηγικής τοποθεσίας προκειμένου να βελτιώσουν την αξία της επωνυμίας τους, να εξασφαλίσουν την αφοσίωση των καταναλωτών και να ενισχύσουν την επισκεψιμότητα. Ο έντονος ανταγωνισμός για χώρους σε αυτές τις τοποθεσίες οδήγησε τις τιμές ενοικίασης σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα τη στροφή των διεθνών αλυσίδων πλέον στην προσπάθεια αγοράς των καταστημάτων τους αντί της ενοικίασης.

Οι ξένες αλυσίδες πολυτελείας και τα καταστήματα – «ναυαρχίδα»

Σύμφωνα με την C&W Proprius, στις πρόσφατες εμβληματικές εξαγορές που δείχνουν τη στροφή των αλυσίδων πολυτελείας προς την ιδιοκτησία περιλαμβάνονται η αγορά από την Prada ακινήτων στις 720 και 724 Fifth Avenue για 835 εκατομμύρια δολάρια, η αντίστοιχη εξαγορά από την Kering Group, μητρικής εταιρεία των Gucci και Balenciaga, στην 715-717 Fifth Avenue για 963 εκατομμύρια δολάρια, επιπλέον των εμβληματικών επενδύσεων στη Avenue Montaigne και τη Rue de Castiglione στο Παρίσι και στην περιοχή Omotesando του Τόκιο. Επίσης, η Uniqlo αγόρασε το 660 Fifth Avenue για 350 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης της IKEA επένδυσε 400 εκατομμύρια δολάρια σε ένα εμπορικό κτήριο μικτής χρήσης στην 570 Fifth Avenue για να αγκυροβολήσει το κατάστημά της IKEA.

Όπως ανέφερε η επικεφαλής της Cushman & Wakefield στην Ελλάδα Νίκη Σύμπουρα, «το κεντρικό της κατάστημα στην Αθήνα αγόρασε από το 2021 η Prada, μια επένδυση 19 εκατ. ευρώ, στη Βουκουρεστίου. Η Prada είχε χαρακτηρίσει την απόφαση στρατηγικής σημασίας, που είχε σκοπό την εδραίωση της εμπορικής θέσης του ομίλου στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με την Cushman & Wakefield, η ιδιοκτησία καταστήματος «ναυαρχίδας» προσφέρει ξεχωριστά πλεονεκτήματα εξασφαλίζοντας μόνιμα μια προνομιακή τοποθεσία, επιτρέπει κεφαλαιοποιημένα έξοδα για βελτιώσεις στο κατάστημα και προσθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο υψηλής αξίας στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας. Η ιδιοκτησία επιτρέπει επίσης έναν βαθμό ευελιξίας που δεν το κάνουν οι μισθώσεις, επιτρέποντας στις εταιρείες να αναβαθμίσουν τις εμπειρίες των πελατών. «Τα εμβληματικά καταστήματα είναι η απόλυτη έκφραση της ταυτότητας μιας μάρκας. Από τις πολυτελείς μπουτίκ της Chanel και την έπαυλη του Ralph Lauren μέχρι το Nike's House of Innovation και το εμβληματικό κατάστημα γυάλινων κύβων της Apple, αυτοί οι χώροι αναδεικνύουν τις αγορές σε μια εμπειρία με επίκεντρο την επωνυμία της μάρκας. Οι εκθέσεις προϊόντων, οι διαδραστικές τεχνολογίες και οι εξατομικευμένες υπηρεσίες δημιουργούν αξέχαστες συνδέσεις με τους καταναλωτές», σημειώνεται.

Ο Jean-Philippe Carmarans, επικεφαλής εκτιμήσεων της C&W στη Γαλλία, τόνισε την αυξανόμενη τάση των οίκων να αποκτούν ναυαρχίδες στο Παρίσι. Οι οίκοι πολυτελείας όπως η LVMH, η Chanel και η Kering —στη Λεωφόρο de Montaigne, γύρω από τη Vendôme και στα Ηλύσια Πεδία—είναι πρόθυμες να εξασφαλίσουν τις καλύτερες τοποθεσίες «για πάντα» αποκτώντας τις, επενδύοντας στη συνέχεια σημαντικά κεφάλαια για να δημιουργήσουν εξαιρετικές εμπειρίες για τους πελάτες τους. Για παράδειγμα, ο Bernard Arnault μετέτρεψε το La Samaritaine σε έναν προορισμό λιανικής και φιλοξενίας κοντά στο Λούβρο - μια απόδειξη του πώς η ιδιοκτησία επιτρέπει στις επωνυμίες να επαναπροσδιορίσουν τους ιστορικούς χώρους σε εμβληματικές εμπειρίες.

Τι γίνεται στο εγχώριο retail – Στην «κορυφή» παραμένει η Ερμού

Προ ημερών η C&W Proprius δημοσίευσε ανάλυση για την πορεία του retail όσον αφορά στο Αθηναϊκό real estate. Όπως προκύπτει, το τέταρτο τρίμηνο του 2024 οι επενδύσεις έφτασαν τα 55 εκατ. ευρώ. Με το πιο σημαντικό deal να αφορά τον τομέα των εμπορικών κέντρων και συγκεκριμένα την εξαγορά του Village Shopping and More από την οικογένεια Αντετοκούνμπο, Premia και άλλων ιδιωτών επενδυτών, αντί 14,1 εκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδυτές έχουν σκοπό να μετατρέψουν το εμπορικό κέντρο των 49.000 τ.μ. σε ένα σύγχρονο αθλητικό και ψυχαγωγικό κέντρο, μέσω επενδύσεων ύψους 3 εκατ. και τη Village να παραμένει βασική μισθώτρια του ακινήτου.

Η Ερμού παραμένει μακράν ο ακριβότερος εμπορικός δρόμος της χώρας, με ενοίκια ύψους 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και απόδοση 5,25%. Η Τσιμισκή είναι η δεύτερη ακριβότερη οδός, με ενοίκια 160 ευρώ/τ.μ. και απόδοση 6% , ακολουθεί η Γλυφάδα, όπου το ενοίκιο κοστίζει 155 ευρώ (απόδοση 6%), το Κολωνάκι με μισθώματα της τάξης των 115 ευρώ/τ.μ. και απόδοση 6,2%, η Κηφισιά με 110 ευρώ (απόδοση 6,5%) και ο Πειραιάς με 100 ευρώ/τ.μ. το μήνα (με απόδοση 6,5%).

Σχετικά με το υπάρχον απόθεμα και το pipeline των εμπορικών κέντρων, η Αθήνα διαθέτει 282.750 τ.μ. και 120.000 τ.μ. αντίστοιχα, όπου κυριαρχούν οι εμπορικοί χώροι στο Ελληνικό, της Lamda. Μια και ο λόγος για τη Lamda Development, σύμφωνα με την C&W, έως το τέλος Οκτωβρίου 2024 είχαν συμφωνηθεί οι βασικοί όροι με ενοικιαστές για το 63% της εκμισθώσιμης επιφάνειας στο Ellinikon Mall, που θα αναπτυχθεί σε 100.000 τ.μ. και το 69% της επιφάνειας στο Riviera Galleria (19.000 τ.μ.), με υψηλότερα ενοίκια σε σύγκριση με άλλα εμπορικά κέντρα σε λειτουργία, σύμφωνα με την Lamda. Αύξηση εσόδων κατά 65,1% λόγω της αύξησης της επισκεψιμότητας έγραψε και η Trade Estates.

Οι νέες «αφίξεις»

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου 2024, στο The Mall Athens άνοιξαν καταστήματα Guess Jeans, Nerdom και Celestino. Στο Golden Hall άνοιξαν πέντε νέα καταστήματα, ειδικότερα Marco Polo, Fresh Line, American Vintage Pop-up, Alviero Martini 1a Classe και Ena Athletics. Ένα νέο κατάστημα Haralas άνοιξε στο River West, ενώ τα Mayoral και Jack & Jones άνοιξαν στο Designer Outlet Athens.

Νέα καταστήματα σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους που άνοιξαν το ίδιο διάστημα περιλαμβάνουν ένα κατάστημα JD 1.331 τ.μ. στην Ερμού, ένα κατάστημα Pandora επίσης στην Ερμού, δύο καταστήματα iStorm στην Κηφισιά και την Αγία Παρασκευή, την επέκταση του ιταλικού brand OVS στην Πάτρα και το άνοιγμα του Falconeri στη Μητροπόλεως στη Θεσσαλονίκη. Το Calvin Klein άνοιξε νέο κατάστημα στην Κέρκυρα.

Στον τομέα της εστίασης (f&b) το πρώτο KFC Drive-Thru άνοιξε στα Γέρακα, ένα νέο Pizza Hut στην Πάτρα, επίσης, ξεχωρίζει το άνοιγμα του εστιατορίου Bagatelle στη Μαρίνα του Αστέρα στη Βουλιαγμένη. Νέο κατάστημα ΙΚΕΑ 7.200 τ.μ. άνοιξε στην Πάτρα κι ένα κατάστημα Πλαίσιο λειτούργησε στο εμπορικό πάρκο του αεροδρομίου της Αθήνας. Το Boggi άνοιξε ένα flagship store στο Κολωνάκι, ενώ η Πλαίσιο συμφώνησε στο άνοιγμα τριών νέων καταστημάτων.

Όσον αφορά σε σημαντικές μισθώσεις του τελευταίου τριμήνου του 2024, όπως τις αξιολογεί η C&W Proprius, στην οδό Τσιμισκή 57 στη Θεσσαλονίκη η Guess μίσθωσε 370 τ.μ., στο RIVER WEST η Sephora μίσθωσε 260 τ.μ., ενώ στην οδό Κανάρη 3 στο Κολωνάκι, η Boggi Milano μίσθωσε 520 τ.μ.. Στην οδό Γλάφκου 9 στην Πάτρα (Patra’s Mall), οι Pepco & Sinsay μίσθωσε 533 τ.μ. Στη λεωφόρο Κηφισού 90 στο Περιστέρι, το Plaisio μίσθωσε έναν μεγάλο χώρο 3.790 τ.μ. Στην οδό Μεταξά 18 στη Γλυφάδα, η Yanamay μίσθωσε 130 τ.μ. και στην οδό Τάρπον Σπρινγκ 11 στη Ρόδο η Sport Vision μίσθωσε 480 τ.μ..