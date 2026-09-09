Ν. Μπίκας (ΑΕΔΙΚ): Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ζήτηση των ψηφιακών υπηρεσιών για τη Διώρυγα της Κορίνθου – Στόχος μας να εξελιχθεί η Διώρυγα σε κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό

.Το όραμα και το στρατηγικό πλάνο για τη Διώρυγα της Κορίνθου, η οποία γιόρτασε φέτος τα 133 χρόνια λειτουργίας της, περιέγραψε αναλυτικά στο Hellenic Growth Agora, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΔΙΚ, Νάσος Μπίκας.

Το όραμα και το στρατηγικό πλάνο για τη Διώρυγα της Κορίνθου, η οποία γιόρτασε φέτος τα 133 χρόνια λειτουργίας της, περιέγραψε αναλυτικά στο Hellenic Growth Agora, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΔΙΚ, Νάσος Μπίκας. Ξεκινώντας από μία ιστορική αναδρομή που μας γυρίζει 2.400 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στην εποχή του Περίανδρου (600 π.Χ.) και του Νέρωνα, όταν υπήρξαν οι πρώτες σκέψεις για το έργο, ο κ. Μπίκας παρουσίασε τη νέα εποχή της Διώρυγας.

Αναφερόμενος στις αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες, ξεχώρισε την επιτυχία του νέου «VIP passage» και του «VIP Signature Crossing», όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ένα slot ηλεκτρονικά για να διασχίσουν συγκεκριμένη ώρα τη Διώρυγα και η εταιρεία τούς προσφέρει με drone βιντεοσκόπηση όλης αυτής της διαδρομής. Μάλιστα, ο κ. Μπίκας τόνισε ότι η ζήτηση της υπηρεσίας ξεπέρασε κάθε αρχική πρόβλεψη, ενώ υπογράμμισε ότι το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας κορυφώνεται με την αξιοποίηση μιας έκτασης 180 στρεμμάτων στα Ίσθμια και την Ποσειδωνία.

Εκεί, προβλέπεται η αναβίωση παλιών κοινοτήτων, σπιτιών και ιστορικών καφενείων, με στόχο η περιοχή να καταστεί κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός και να μετατραπεί από μια απλή επένδυση σε πραγματικό τοπόσημο, το οποίο - σύμφωνα με τον κ. Μπίκα - αντέχει στο χρόνο, προσελκύει τους πολίτες και «φτιάχνει» γενιές και ανθρώπους.

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση για το μετασχηματισμό της δημόσιας περιουσίας σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία μετρήσιμης υπεραξίας για τις τοπικές κοινωνίες, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), Ηρώ Χατζηγεωργίου, περιέγραψε με συγκεκριμένα παραδείγματα τη μετάβαση της εταιρείας από τη φάση της καταγραφής των ακινήτων στην ενεργητική διαχείριση ενός σύνθετου και δυναμικού χαρτοφυλακίου.

Επίσης, ο Chief Operations Officer του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Μιχάλης Αναγνωστάκος αναφέρθηκε στον τρόπο προτεραιοποίησης των έργων και στη δημιουργία του Real Estate Center of Excellence, ως νέας δομής του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, για τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου διαχείρισης ακινήτων και διάχυσης βέλτιστων πρακτικών στις θυγατρικές του Ταμείου.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος τάχθηκε υπέρ των άμεσων μεταρρυθμίσεων. «Πιστεύω φανατικά στην ευελιξία του δημόσιου τομέα και στην ανάγκη να παίρνουμε μέτρα, ακόμα και με βραχυπρόθεσμο πολιτικό κόστος, ώστε το δημόσιο να τρέξει πιο γρήγορα», τόνισε, ενώ αναφερόμενος στον νέο νόμο για το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο επισήμανε πως ο οργανισμός έγινε πράγματι πιο ευέλικτος και πιο ελκυστικός για στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα.

