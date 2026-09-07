ΕΣΠ για ΔΕΘ: Η αγορά περίμενε περισσότερα - Χρειάζεται σχέδιο για το επιχειρείν σήμερα

Άδικο το γεωγραφικό κριτήριο που διαχωρίζει τις επιχειρήσεις της Αττικής. Περιορισμένες οι άμεσες ελαφρύνσεις.

Τις θετικές παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν αναγνωρίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, αποτιμώντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ και αφουγκραζόμενος τα μηνύματα των επιχειρήσεων. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η αγορά περίμενε περισσότερα και, κυρίως, μέτρα με πιο άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης.

«Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό λειτουργικό και ενεργειακό κόστος, περιορισμένη ρευστότητα, συσσωρευμένες υποχρεώσεις, δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση και πιεσμένα περιθώρια κέρδους. Σε αυτά προστίθεται πλέον και ένα διαρκώς αυξανόμενο κόστος ψηφιακής συμμόρφωσης, από τις συνεχείς νέες υποχρεώσεις ψηφιοποίησης, χωρίς να προβλέπονται αντίστοιχα κίνητρα και εργαλεία που θα διευκολύνουν ιδιαίτερα τις μικρότερες επιχειρήσεις στην προσαρμογή τους», τονίζει.

«Ιδιαίτερα προβληματική είναι η διαφορετική χρονική αντιμετώπιση των επιχειρήσεων της Αττικής στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Το γεωγραφικό κριτήριο δημιουργεί συνθήκες άνισης φορολογικής μεταχείρισης και δεν συνάδει με την αρχή της ισονομίας στην αγορά. Μια επιχείρηση στον Πειραιά δεν έχει μικρότερο κόστος ή λιγότερες υποχρεώσεις επειδή βρίσκεται στην Αττική.

Παράλληλα, η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι θετική ως κατεύθυνση, αλλά η σταδιακή εφαρμογή της σε βάθος πολλών ετών περιορίζει δραστικά την αξία της ως άμεσο εργαλείο ρευστότητας. Όταν οι ανάγκες των επιχειρήσεων είναι σημερινές, οι ελαφρύνσεις δεν μπορούν να μετατίθενται κυρίως στο μέλλον.

Θετικές είναι και οι παρεμβάσεις που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, καθώς μπορούν να στηρίξουν την κατανάλωση και το λιανεμπόριο. Η χώρα, όμως, χρειάζεται παράλληλα ένα πιο ισχυρό παραγωγικό μοντέλο. Μια ανάπτυξη κοντά στο 2%, με σημαντική εξάρτηση από την κατανάλωση, δεν αρκεί από μόνη της για τον μετασχηματισμό της οικονομίας. Χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικότητα, εξωστρέφεια και επιχειρήσεις που μπορούν να μεγαλώσουν», προσθέτει ο ΕΣΠ.

Για τον ΕΣΠ παραμένουν επομένως προτεραιότητες, η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για το πλήρως διασυνδεδεμένο κλάδο του εμπορίου, η βιώσιμη ρύθμιση οφειλών, ο λειτουργικός ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός, η ουσιαστική μείωση της προκαταβολής φόρου, η ισότιμη φορολογική μεταχείριση των επιχειρήσεων, η πρόσβαση των ΜμΕ στη χρηματοδότηση, η αντιμετώπιση του λειτουργικού και ενεργειακού κόστους και η θέσπιση κινήτρων για το κόστος της ψηφιακής συμμόρφωσης και του τεχνολογικού μετασχηματισμού.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Αναγνωρίζουμε κάθε θετικό βήμα, όμως τα μηνύματα που παίρνουμε από την αγορά είναι σαφή: οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις περίμεναν περισσότερα. Δεν είναι δίκαιο οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίζονται διαφορετικά με γεωγραφικό κριτήριο, ούτε αρκούν ελαφρύνσεις που μεταφέρονται σε βάθος πολλών ετών όταν οι ανάγκες για ρευστότητα είναι σημερινές.

Το μεγαλύτερο ζητούμενο, όμως, ξεπερνά τη φορολογία. Η χώρα χρειάζεται ένα συνεκτικό σχέδιο για το επιχειρείν. Χρειάζεται ανάπτυξη που θα στηρίζεται περισσότερο στην παραγωγή, στις επενδύσεις, στην παραγωγικότητα και στην εξωστρέφεια. Αν θέλουμε ισχυρότερη οικονομία, πρέπει να δώσουμε στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χώρο όχι απλώς να επιβιώσουν, αλλά να επενδύσουν, να μεγαλώσουν και να δημιουργήσουν περισσότερο πλούτο και περισσότερες θέσεις εργασίας».