Χατζηδάκης: H Ελλάδα νοτιοανατολική πύλη της Ευρώπης - Οι τέσσερις πυλώνες

Ενέργεια, μεταφορές, τεχνητή νοημοσύνη, βιομηχανική παραγωγή στον πυρήνα της στρατηγικής

Τέσσερις κλάδους της οικονομίας που μετατρέπουν την Ελλάδα από νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρώπης σε νοτιοανατολική πύλη της προσδιόρισε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο συνέδριο του Economist.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία άλλαξε τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Οι αναταράξεις στο διεθνές εμπόριο μάς υπενθύμισαν πόσο κρίσιμες είναι οι ασφαλείς και ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες. Και η τεχνολογική επανάσταση αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα τον τρόπο που παράγουμε, εργαζόμαστε και συναλλασσόμαστε. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η γεωγραφία αποκτά ξανά ιδιαίτερη αξία. Σήμερα πρέπει να κοιτάξουμε την πραγματικότητα στο χάρτη διαφορετικά. Γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στο σημείο συνάντησης της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Και μπορεί να πάψει να είναι απλώς το νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρώπης. Και να γίνει η νοτιοανατολική πύλη της. Δεν πρόκειται για ένα θεωρητικό σχήμα. Πρόκειται για μια πραγματική οικονομική ευκαιρία», ανέφερε.

Οι πυλώνες στους οποίους εδράζεται η προσπάθεια αυτή όπως είπε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είναι:

1.Η ενέργεια. «Μέχρι πριν από λίγα χρόνια το βασικό ερώτημα ήταν πώς θα καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες της δικής μας χώρας», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Σήμερα η Ελλάδα αναδεικνύεται σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Από το 2024 είμαστε καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας και το 2026 έχουμε αναδειχθεί στον τέταρτο μεγαλύτερο εξαγωγέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη Γαλλία, τη Σουηδία και τις Κάτω Χώρες. Αυτή την πορεία θα την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Θα συνεχίσουμε τις επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την αποθήκευση, στην οποία θα υπάρξουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις, με στόχο έως το 2030 οι ΑΠΕ να καλύπτουν το 80% της ηλεκτροπαραγωγής και η δυνατότητα αποθήκευσης να φτάσει τα 6 GW. Θα ενισχύσουμε τις υποδομές φυσικού αερίου, ώστε η Ελλάδα να λειτουργεί ως βασική πύλη εισόδου προς τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Ταυτόχρονα, θα επεκτείνουμε τις διεθνείς ηλεκτρικές μας διασυνδέσεις. Με την Ιταλία, την Αλβανία, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Η συμφωνία ανάμεσα στον ΑΔΜΗΕ και τη γαλλική Meridiam για τη διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου διαψεύδει όσους έσπευσαν να προεξοφλήσουν την αποτυχία του έργου. Και θα επιταχύνουμε τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο και νοτίως της Κρήτης, ώστε να αξιοποιήσουμε τους εγχώριους ενεργειακούς μας πόρους. Η Ελλάδα από χώρα κυρίως εισαγωγής και κατανάλωσης, γίνεται σταδιακά χώρα παραγωγής, διασύνδεσης και μεταφοράς ενέργειας προς την Ευρώπη».

2. Μεταφορές και logistics. «Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο σύστημα, στο οποίο δρόμοι, σιδηρόδρομοι, λιμάνια και αεροδρόμια λειτουργούν συμπληρωματικά», υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Και εδώ η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης προχωρεί η επέκταση του 6ου προβλήτα, που θα αυξήσει σημαντικά τις δυνατότητές του. Μετά την πλήρη αποκατάσταση του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη, προχωρούν κρίσιμα έργα στις συνδέσεις Θεσσαλονίκη–Ειδομένη και Αλεξανδρούπολη–Ορμένιο, ενισχύοντας τη σύνδεση της χώρας με τα Βαλκάνια. Παράλληλα δρομολογείται ο εκσυγχρονισμός της σύνδεσης Θεσσαλονίκης–Καβάλας και η σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι της Καβάλας. Προβλέπουμε έξι οργανωμένους κόμβους logistics, μεταξύ των οποίων και το στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη. Και επιδιώκουμε ενεργότερη ελληνική συμμετοχή στους μεγάλους διεθνείς εμπορικούς διαδρόμους Western Balkans–Eastern Mediterranean και Baltic Sea–Black Sea–Aegean Sea». Σημείωσε δε ότι ο διάδρομος που ξεκινά από τα ελληνικά λιμάνια, περνά από τη Βόρεια Ελλάδα και συνδέεται με τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και την Κεντρική Ευρώπη αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία ειδικά για τη Θεσσαλονίκη.

3. Ψηφιοποίηση και Τεχνητή Νοημοσύνη. «Περνάμε στην παραγωγική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών. Με τον υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟ. Με το Pharos AI Factory, που θα φέρει πιο κοντά την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Με τα μεγάλα data centers που αναπτύσσονται στη χώρα. Και με τη διασύνδεσή μας με τις ευρωπαϊκές υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης», σημείωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. «Παράλληλα, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο στόχος είναι, η Ελλάδα να αποκτήσει δική της θέση στην παραγωγή τεχνολογίας και στις νέες ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ημιαγωγοί. Δεν ισχυρίζομαι ότι θα ανταγωνιστούμε χώρες που διαθέτουν τεράστια εργοστάσια μαζικής παραγωγής microchips. Αλλά έχοντας το επιστημονικό δυναμικό, σίγουρα μπορούμε να κατακτήσουμε μερίδια αγοράς, ίσως δυσανάλογα μεγάλα σε σχέση με το μέγεθος της χώρας. Αξίζει και με το παραπάνω η προσπάθεια».

4. Παραγωγή και εξαγωγές. «Δεν θέλουμε η Ελλάδα να είναι απλώς χώρα διέλευσης αλλά χώρα παραγωγής. Θέλουμε περισσότερες επενδύσεις. Περισσότερη βιομηχανική παραγωγή. Περισσότερες εξαγωγές. Και τελικά περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας».

Ο Κωστής Χατζηδάκης στάθηκε στην ανάγκη για βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και για ένα κράτος που διευκολύνει αντί να εμποδίζει την επιχειρηματικότητα, με:

Περαιτέρω απλοποίηση και ψηφιοποίηση των αδειοδοτήσεων, ισχυρότερα κίνητρα για Έρευνα και Ανάπτυξη, διευκόλυνση συγχωνεύσεων, περαιτέρω ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε ιδιωτικά κεφάλαια, ενίσχυση της προσπάθειας για ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης. Επίσης, χωροταξικό - πολεοδομικό σχεδιασμό για τον οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντική η πρόσφατη υιοθέτηση των ειδικών χωροταξικών σχεδίων για τις ΑΠΕ, τη βιομηχανία και τον τουρισμό.

«Το 2019», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης, «το μεγάλο στοίχημα ήταν να αφήσουμε πίσω μας την κρίση και να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της χώρας. Το 2023 εμπεδώθηκε η πολιτική της Ευρώπης και της κοινής λογικής, καθώς οι πολίτες ψήφισαν το κόμμα που έδωσε τις λιγότερες υποσχέσεις. Το 2027 θα πρέπει να είναι η χρονιά που θα ξεκινήσει το μεγάλο άλμα ώστε η Ελλάδα, έχοντας κλείσει τις πληγές του παρελθόντος, να γίνει χώρα της πρώτης κατηγορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι στο χέρι μας, κόμματα και πολίτες να πορευτούμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και εθνική ενότητα. Υπάρχουν πολλές εθνικές επιτυχίες τις οποίες πρέπει να διαφυλάξουμε και πάνω σε αυτές να χτίσουμε. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας, στην πατρίδα και στα παιδιά μας. Έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και γνωρίζουμε ότι για να υπάρχει κοινωνική πολιτική, υψηλότεροι μισθοί, συντάξεις και ισχυρότερο δίχτυ κοινωνικής προστασίας, χρειαζόμαστε μια χώρα που θα παράγει και θα εξάγει. Γι’ αυτό χρειάζεται να στηρίξουμε την παραγωγική Ελλάδα, να ενισχύσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας ώστε να πετύχουμε το μεγάλο αναπτυξιακό εθνικό άλμα».