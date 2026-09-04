Ανεπαρκής πρόσληψη νερού: Πώς μπορεί να ενισχυθεί η ενυδάτωση το βράδυ

Από την ποσότητα που χρειάζεστε καθημερινά μέχρι το τι μπορείτε να κάνετε αν ξεχάσατε να πιείτε νερό, δείτε πώς να διατηρήσετε τον οργανισμό σας σωστά ενυδατωμένο.

Αν και δεν είναι ιδανικό, όλοι μας έχουμε μέρες κατά καιρούς που ξεχνάμε να πίνουμε αρκετό νερό - ή και καθόλου. Ενώ το να ξεχνάμε να ενυδατωνόμαστε πότε πότε είναι απίθανο να προκαλέσει κάποια δυσάρεστα συμπτώματα, η συστηματική αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα. Η έλλειψη επαρκούς ποσότητας νερού μπορεί να έχει αντίκτυπο στα όργανά μας, συμβάλλοντας στην εμφάνιση προβλημάτων όπως οι πέτρες στους νεφρούς και οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Όσον αφορά τις άμεσες επιπτώσεις, η αφυδάτωση μπορεί να αυξήσει τον καρδιακό σας ρυθμό, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στην καρδιά σας.

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