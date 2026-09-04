Οι καύσωνες επηρεάζουν τους ταξιδιώτες σε 5 μεσογειακούς προορισμούς - Τι δείχνει νέα έρευνα για Ελλάδα

Η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ιταλία παρουσιάζουν ανθεκτικότητα, ενώ περισσότερο πλήττεται η Γαλλία.

Όπως είναι αναμενόμενο, οι επαναλαμβανόμενοι και ασυνήθιστα πρώιμοι καύσωνες, που ξεκινούν από το Μάιο και τον Ιούνιο έχουν αντίκτυπο στον τρόπο με τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες αντιλαμβάνονται τις θερινές κλιματικές συνθήκες στον μεσογειακό Νότο.

Μια νέα ανάλυση γι αυτήν την αντίληψη στη Νότια Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία την Πορτογαλία και την Ελλάδα, καταγράφει ποιες χώρες δέχονται τον ισχυρότερο αντίκτυπο και ποιες παρουσιάζουν ανθεκτικότητα, επιβεβαιώνοντας πως οι θερμοκρασιακές συνθήκες είναι μεν ένας παράγοντας που ασκεί επίδραση στον τουρισμό, αλλά δεν είναι ο μόνος.

Τι μετρά ο δείκτης PCI

Η ανάλυση της «The Data Appeal Company / Almaviva Group», αξιοποιεί τον δείκτη Perception of Climate Index (PCI) για να μετρήσει την αντίληψη των ταξιδιωτών για τις κλιματικές συνθήκες ενός προορισμού σε κλίμακα από το 100 έως το 0. Η ανάλυση καλύπτει τους θερινούς μήνες (Μάιο έως Σεπτέμβριο) στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα από το 2023, ενώ τα στοιχεία για το 2026 έχουν αναλυθεί έως και τον μήνα Ιούλιο.

Στην Γαλλία η ισχυρότερη επίπτωση

Σύμφωνα με τα ευρήματα η Γαλλία παρουσιάζει τα ισχυρότερα «σημάδια» αλλαγής στη νοοτροπία των ταξιδιωτών. Αναδεικνύεται ωστόσο πως οι αλλαγές στην θερμοκρασία, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής έχουν -όπως είναι αναμενόμενο- επιπτώσεις στον τουρισμό, αλλά δεν μπορούν να επηρεάσουν συνολικά την τουριστική κίνηση μιας χώρας. Αποτελούν όμως ένα χρήσιμο «καμπανάκι κινδύνου» για την ανάγκη της θωράκισης των τουριστικών υποδομών και την προσαρμογή του τουριστικού προϊόντος στα νέα δεδομένα, ώστε να τονωθεί η 12μηνης διάρκειας τουριστική κίνηση σε κάθε προορισμό.

Βραχυπρόθεσμες κυρίως οι μεταβολές στον δείκτη PCI

Έπειτα από ένα καλοκαίρι με διαδοχικά κύματα καύσωνα που ξεκίνησαν νωρίς με θερμοκρασίες άνω των 40°C σε περιοχές της Ευρώπης, η ανάλυση δείχνει ότι οι μεσογειακοί προορισμοί εξακολουθούν να συνδέονται έντονα με ευνοϊκές θερινές κλιματικές συνθήκες. Ωστόσο, πιο συχνές περίοδοι ακραίας ζέστης επηρεάζουν αυτές τις αντιλήψεις σε ορισμένες αγορές.

Η ανάλυση που στηρίζεται στην εξέλιξη του δείκτη PCI διαπίστωσε ότι οι καύσωνες εξακολουθούν να προκαλούν κυρίως βραχυπρόθεσμες μεταβολές στην αντίληψη για το κλίμα. Στους μεσογειακούς προορισμούς, ο PCI υποχωρεί κατά τη διάρκεια περιόδων ακραίας ζέστης και μετά ανακάμπτει όταν οι θερμοκρασίες επιστρέφουν σε πιο συνηθισμένα επίπεδα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα του 2026 δείχνουν ότι οι πρώιμοι, παρατεταμένοι και πιο συχνοί πλέον καύσωνες μπορούν να έχουν επιπτώσεις που υπερβαίνουν την προσωρινή δυσφορία για τις θερινές κλιματικές συνθήκες.

Η κατάταξη των 5 μεσογειακών προορισμών

Μεταξύ των 5 χωρών, που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση, η Γαλλία ήταν η χώρα με την ισχυρότερη επίπτωση καθώς κατέγραψε τον χαμηλότερο δείκτη PCI από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2026, με μέσο όρο 77,2.

Στον αντίποδα η Πορτογαλία εμφανίζεται πιο ανθεκτική με δείκτη PCI 93,5.

Δεύτερη σε ανθεκτικότητα είναι η Ιταλία με δείκτη 91,6, ακολουθεί η Ισπανία με 90,4 και 4η έρχεται η Ελλάδα με 89,9. Η Ιταλία εμφανίζει επίσης ενδείξεις σωρευτικής επίδρασης, καθώς ήταν έντονη η μείωση του δείκτη από το περσινό στο φετινό καλοκαίρι. Συγκεκριμένα το μέσο όρο του δείκτη PCI ήταν 92,2 για το καλοκαίρι του 2025, ενώ ο αντίστοιχος ο μέσος όρος για την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2026 ήταν κατά 0,9 μονάδες χαμηλότερος, με τον δείκτη βέβαια να παραμένει σε υψηλό επίπεδο.

Αν και οι μεμονωμένοι καύσωνες προκάλεσαν σχετικά περιορισμένες βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια, η ανάλυση διαπιστώνει ότι η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες αρχίζει να επηρεάζει τη συνολική εξέλιξη των αντιλήψεων των ταξιδιωτών για το κλίμα.

Η Ελλάδα ξεπερνά την Ισπανία στον μέσο δείκτη από το 2023 έως το 2026, όχι όμως την Πορτογαλία

Η Ισπανία και η Ελλάδα εξακολουθούν να παρουσιάζουν ανθεκτικότητα, αν και στις δύο αγορές καταγράφηκαν έντονες βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις του PCI κατά τη διάρκεια καυσώνων, ιδιαίτερα όταν οι ακραίες συνθήκες εμφανίστηκαν νωρίς στη σεζόν ή είχαν μεγαλύτερη διάρκεια.

Στον μέσο δείκτη αντίληψης του θερινού κλίματος από το 2023, η Ισπανία σκοράρει 87,2, ενώ η Ελλάδα διατηρεί μέσο όρο 89,2, ξεπερνώντας την μεγαλύτερη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Ωστόσο, η επίδοση της Ελλάδας το 2026 είναι χαμηλότερη σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Η Πορτογαλία κατέγραψε τις πιο σταθερές αντιλήψεις για το κλίμα μεταξύ των προορισμών που περιλαμβάνονται στη μελέτη, με μέσο PCI 91,1 στα καλοκαίρια που αναλύθηκαν, καταγράφοντας το υψηλότερο «σκορ». Η ανάλυση δείχνει ότι η εξοικείωση με θερμότερες θερινές συνθήκες μπορεί να μειώνει την ευαισθησία των ταξιδιωτών απέναντι στη ζέστη. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι προσδοκίες των ταξιδιωτών, πέρα από τις ίδιες τις θερμοκρασίες, επηρεάζουν την αντίληψη των κλιματικών συνθηκών.

Πόσο επηρεάζονται από τη ζέστη, οι ταξιδιώτες από διαφορετικές χώρες

Η μελέτη εντόπισε επίσης διαφορές μεταξύ των αγορών προέλευσης. Οι Γάλλοι ταξιδιώτες, μαζί με τους εγχώριους ταξιδιώτες στην Ισπανία και τη Γαλλία, τείνουν να είναι περισσότερο ευαίσθητοι στην ακραία ζέστη. Οι ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζουν συνήθως βραχυπρόθεσμες αρνητικές αντιδράσεις, οι οποίες γρήγορα ανακάμπτουν, ενώ οι ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ εμφανίζονται περισσότερο ανεκτικοί απέναντι στη θερινή ζέστη της Μεσογείου και διατηρούν θετικές αντιλήψεις για το κλίμα ακόμη και σε περιόδους αυξημένων θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό δεν μπορούν να αξιολογηθούν μόνο με βάση τα επίπεδα θερμοκρασίας. Η διάρκεια των ακραίων συνθηκών, η χρονική στιγμή κατά την οποία εμφανίζονται και ο βαθμός στον οποίο αποκλίνουν από τις καθιερωμένες εποχικές προσδοκίες επηρεάζουν επίσης την αντίληψη των ταξιδιωτών για το θερινό κλίμα ενός προορισμού.

Ο Κάρλος Κέντρα (Carlos Cendra), επικεφαλής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της The Data Appeal Company, επεσήμανε: «Καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται ολοένα και πιο συχνό κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας, οι προορισμοί πρέπει να περάσουν από την αντίδραση στις κλιματικές συνθήκες στην πρόβλεψη και την έγκαιρη προετοιμασία. Οι καύσωνες δεν μπορούν να ελεγχθούν. Μπορούμε όμως να διαχειριστούμε τις προσδοκίες και τις εμπειρίες των ταξιδιωτών, με στόχο κάθε τουριστική αγορά να προσαρμόσει τι προβάλλει, πότε το προσφέρει και με ποιον τρόπο παρέχει ταξιδιωτικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν».



