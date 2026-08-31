Μαρινάκης: «Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, είστε κορόιδα»

Το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατ. ευρώ.

«Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης γιατί βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και δεν αναπαράγει τα παρωχημένα και εκτός λογικής επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα ”Δεν πληρώνω”» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σχολιάζοντας τις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια.

«Γιατί πέραν των αδιαμφισβήτητων επιχειρημάτων που παραθέτει το ΥΠΕΘΟΟ, το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας είστε κορόιδα. Αυτό το μήνυμα στέλνει το ΠΑΣΟΚ. Αν αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ μπορούσαν με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες να εφαρμοστούν, θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και θα έλεγε στους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν ότι είναι κορόιδα. Μια κυβέρνηση όταν νομοθετεί, οφείλει να κρατά και μια πολύ σημαντική ισορροπία. Ναι να δίνει ευκαιρίες, να βοηθάς αυτούς που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, στους ευάλωτους δανειολήπτες να τους δίνεις την δυνατότητα να τα ρυθμίσουν. Γι' αυτό και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταφέρει και έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια από 99,7 δισ. ευρώ σε 72,34. Και μάλιστα ο δείκτης αυτός από 101,3% το 2018 έχει πέσει στο 39,7%. Αλλά στη χώρα αυτή δεν ζουν μόνο ευάλωτοι δανειολήπτες. Υπάρχουν και εκείνοι που πληρώνουν τα δάνειά τους. Υπάρχει και το τραπεζικό σύστημα. Θεωρώ, λοιπόν, ότι όση σημασία έχει να προτείνεις μέτρα λογικά και εφαρμόσιμα για τους ευάλωτους δανειολήπτες -και συνεχίζουμε και το κάνουμε και εφαρμόζουμε- έχει πολύ μεγάλη σημασία να βλέπεις και εκείνους που πληρώνουν. Τους συνεπείς όχι μόνο με τα δάνειά τους, και με τους φόρους τους και με τις εισφορές τους, γιατί και εκείνοι πολίτες είναι και εκείνοι πρέπει να ξέρουν ότι αυτό το οποίο κάνουν έχει μια λογική. Το ξαναλέω λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, το καταλαβαίνω έχει μια αγωνία για τη δημοσκοπική του αρχικά και την εκλογική του επιβίωση, αλλά έχει χάσει το μέτρο με αυτά που προτείνει» προσέθεσε.

Σε ερώτηση για το εάν υπάρχει ρητορική όξυνση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ εκ μέρους της κυβέρνησης και τις δυνατότητες μετεκλογικών συνεργασιών ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Σας κάνω μία πρόταση: να διαβάσετε τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ των τελευταίων μηνών και τις δικές μας απαντήσεις και να μου πείτε η όξυνση της ρητορικής αν προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ ή από την κυβέρνηση ή τη Νέα Δημοκρατία. Καμία όξυνση ρητορικής. Επισημάνουμε τις διαφορές. Είναι άλλο το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη και άλλο το ΠΑΣΟΚ το οποίο θυμόμασταν επί της εποχής του Ευάγγελου Βενιζέλου ή της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά. Τεράστιες ιδεολογικές διαφορές και με το τότε ΠΑΣΟΚ και με το τώρα ΠΑΣΟΚ».

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στις επιλογές του ΠΑΣΟΚ «που στέλνουν το εντελώς αντίθετο μήνυμα και το εντελώς αντίθετο πολιτικό σήμα από αυτό που έστελνε το 2015, που με τους βουλευτές της ΝΔ κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο ότι συμπορεύεται με πρόσωπα που στήριξαν αυτή τη λογική και δεν στηρίζει πρόσωπα τα οποία εναντιώθηκαν σε αυτή τη λογική του λαϊκισμού. Είναι ότι αρχίζει και προτείνει πράγματα τα οποία τα ακούγαμε εκείνα τα χρόνια, όπως η πρότασή του για τα κόκκινα δάνεια. Αυτό λοιπόν είναι μια επισήμανση. Τώρα, ως προς τις ενδεχόμενες εκλογικές συνεργασίες, έχουμε χρόνο μπροστά μας, κατ' αρχάς μέχρι τις εκλογές. Θεωρώ ότι ο αποκλειστικός και ο μοναδικός ρεαλιστικός στόχος παραμένει η αυτοδυναμία. Καλύτερα να δουλέψουμε μέχρι τότε για να καταφέρουμε να δείξουμε παραδοτέα στον κόσμο και να ξεδιπλώσουμε το πρόγραμμά μας, παρά να επαναλαμβάνουμε μια συζήτηση η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία ουσία» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με τη Βενεζουέλα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφού σημείωσε ότι είναι εντυπωσιακό ότι δεν υπήρξε κάποια διάψευση, κάποια απάντηση από τον κύριο Τσίπρα, είπε: «Ας βγει ο κ. Τσίπρας να απαντήσει ξεκάθαρα για να κλείσει το θέμα επί όλων αυτών και να πει με σαφήνεια αν είτε ο ίδιος είτε το κόμμα του πήραν έστω και 1 ευρώ από το καθεστώς Μαδούρο. Και έτσι το θέμα θα κλείσει και δεν θα χρειάζεται να επανέλθει κανείς, ούτε συνάδελφός σας ούτε κάποιος στέλεχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Σε ερώτηση για την υπογραφή της «Ασπίδας του Αχιλλέα» και το μήνυμα της κυβέρνησης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Νομίζω ότι το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα είναι διπλό, και με την κίνηση αυτή και με το σύνολο της εξωτερικής της πολιτικής αλλά και του τρόπου που εξοπλίζεται και ενισχύεται. Ήταν, είναι και παραμένει ένα κράτος το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο και κινείται πάντοτε σε αυτόν τον άξονα και παράλληλα, με βάση την πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία 7 χρόνια, είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Η σημερινή υπογραφή προστίθεται σε μια σειρά από επιτυχίες της αμυντικής πολιτικής της αλλά και της ελληνικής διπλωματίας, τις οποίες δεν τις είχαμε δει αθροιστικά όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Και είναι αυτό που ενοχλεί τους εγχώριους αμφισβητίες του πολιτικού συστήματος».

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στους αμυντικούς εξοπλισμούς που έχει προχωρήσει η κυβέρνηση και σημείωσε «αυτή είναι η καλύτερη απάντηση, είναι το δεύτερο μήνυμα και εκτός συνόρων - σε όσους εκτός συνόρων αναπαράγουν ανιστόρητες και εκτός οποιασδήποτε λογικής διεθνούς δικαίου διατυπώσεις, αλλά και εντός συνόρων που χωρίς να το καταλαβαίνουν κάποιες φορές κάνουν κακό στα εθνικά συμφέροντα. Η Ελλάδα μεγαλώνει, ισχυροποιείται με ένα αποτύπωμα το οποίο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και σε αυτή τη λογική θα συνεχίσει».

Τέλος σε ερώτηση για τις δηλώσεις του κ. Τσούτσια σχετικά με την ταυτότητα της ΝΔ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Δεν θέλω να μεταφράζω, να διερμηνεύω προθέσεις ή δηλώσεις, αλλά δεν νομίζω ότι αυτά τα οποία είπε ο κ. Τσούτσιας, εν συνόλω, απηχούν των απόψεων του κ. Σαμαρά. Ο κ. Σαμαράς πέραν από πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, με το διάλειμμα αυτό της Πολιτικής Άνοιξης, έφτασε στο σημείο να ηγείται της παράταξης στην οποία είμαι και εγώ από μικρό παιδί και της χώρας - θυμάται την ιστορία. Άρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το οποίο είπε ο κ. Τσούτσιας βρίσκει σύμφωνο τον κ. Σαμαρά. Αν τον έβρισκε θα ήταν περίεργο. Κατ' αρχάς να πούμε ότι όπως απάντησε ο κ. Γεωργιάδης, τα στελέχη του ΛΑΟΣ στη ΝΔ ο κ. Σαμαράς τα έφερε. Τα στελέχη αυτά νομιμοποιήθηκαν από την ψήφο των Νεοδημοκρατών, σε μια σειρά από εκλογικές διαδικασίες και σε παραπάνω εκλογικές περιφέρειες.

Αντιστοίχως και πολλά στελέχη της Κεντροαριστεράς, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, που ήρθαν τα τελευταία χρόνια, η πλειονότητα αυτών, πολιτεύτηκαν με τη ΝΔ και οι Νεοδημοκράτες ή οι ψηφοφόροι της ΝΔ τούς εξέλεξαν και μάλιστα τους περισσότερους εξ αυτών σε πολύ υψηλές θέσεις εκλογής. Άρα τις απαντήσεις σε όλες αυτές τις συζητήσεις τις δίνουν οι ψηφοφόροι, οι πολίτες, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Για μένα το πιο σημαντικό απ' όλα για να αξιολογήσουμε ένα κόμμα είναι οι πολιτικές. Γιατί τα πρόσωπα κρίνονται πριν και πάνω απ' όλα από την κοινωνία, από τους ψηφοφόρους, από τους πολίτες».

«Αντί λοιπόν να επαναλαμβάνουν κάποιοι παρωχημένες αιτιάσεις για Ποτάμια, Σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ας κοιτάξουν τις πολιτικές. Ούτως ή άλλως μιλάμε για πρωθυπουργούς, νυν πρωθυπουργό, πρώην πρωθυπουργούς, άρα όλοι μας συγκρινόμαστε με βάση τις πολιτικές μας. Και αυτές οι πολιτικές είναι που στο τέλος της ημέρας ενδιαφέρουν τους πολίτες. Γιατί ξέρετε όλα αυτά τα περί προσώπων δεν τα υποτιμώ - και την πορεία του καθενός το αν ήταν πιστός σε ένα κόμμα, πότε ήρθε, πότε έφυγε ο κόσμος τα αξιολογεί. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι τον κόσμο τον νοιάζουν οι πολιτικές που αγγίζουν τη ζωή του καθενός που μας ακούει» προσέθεσε.

«Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ότι συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο (8 λεπτά συν ΦΠΑ) με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατ. ευρώ», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση επισημαίνοντας ότι συνολικά από τον Απρίλιο οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατ. ευρώ.

«Καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση για έναν ακόμη μήνα περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως τις έμμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές». Υπογράμμισε ότι από σήμερα 31 Αυγούστου οι μειώσεις τιμών περνούν στο ράφι των σούπερ μάρκετ μέσα από την εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών που εκκινεί, κάνοντας λόγο για οργανωμένη και μετρήσιμη παρέμβαση σε συγκεκριμένους και σημαντικούς κωδικούς προϊόντων που επιλέγει και αγοράζει καθημερινά ένα νοικοκυριό. Σημείωσε ότι αφορά περισσότερους από 1.735 κωδικούς προϊόντων και μειώσεις που φτάνουν κατά μέσο όρο έως 9,5%, ενώ η διαδικασία παραμένει ανοιχτή για νέες συμμετοχές και πρόσθετες μειώσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα άνω των 3 δισ. ευρώ για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμυνας, με τουλάχιστον 25% ελληνικό αποτύπωμα και σημαντικές επιστροφές στην ελληνική οικονομία μέσω της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αξιοποίησε αποτελεσματικά τα περίπου 36 δισ. ευρώ που είχε στη διάθεσή της, συνδέοντας το Ταμείο με αύξηση 11% του ΑΕΠ, δημιουργία 650.000 θέσεων εργασίας και αύξηση 60% των επενδύσεων, ενώ σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά όλα τα ελληνικά αιτήματα εκταμίευσης.

Παράλληλα, ανέφερε την έγκριση από την Κομισιόν του ελληνικού σχεδίου για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, ύψους 5,3 δισ. ευρώ, το οποίο αφορά περίπου 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις και περιλαμβάνει 25 παρεμβάσεις έως το 2032, από ενεργειακές αναβαθμίσεις και αντλίες θερμότητας έως κοινωνική στέγαση και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου της δυνατότητας έκδοσης βεβαιώσεων επιλεξιμότητας για κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, καθώς και στα μέτρα στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου, συνολικής δαπάνης 9,8 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σημείωσε ότι εγκρίθηκαν αποζημιώσεις 16,8 εκατ. ευρώ για την απώλεια εισοδήματος 2.806 κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από ζωονόσους, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων για το 2025 και το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε περισσότερα από 45,3 εκατ. ευρώ.