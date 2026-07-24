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Ο Γκουτέρες εξέφρασε ανησυχία για την επανάληψη των επιθέσεων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

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Ο Γκουτέρες εξέφρασε ανησυχία για την επανάληψη των επιθέσεων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα
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Ο Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε μεγάλη ανησυχία για την επανάληψη των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε μεγάλη ανησυχία για την επανάληψη των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, που απειλεί να «ενισχύσει τις περιφερειακές εντάσεις», όπως δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του σε μια ανακοίνωση.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες «είναι πολύ ανήσυχος σχετικά με την επανάληψη των επιθέσεων των Χούθι σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τις νέες απειλές κατά της ναυσιπλοΐας», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, καλώντας τους Χούθι να αποφύγουν κάθε νέα ενέργεια προς την κατεύθυνση μιας κλιμάκωσης.

Οι επιθέσεις που διεκδίκησαν χθες, Πέμπτη, οι Χούθι εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων «απειλούν να ενισχύσουν τις περιφερειακές εντάσεις και να διευρύνουν τον κύκλο της κλιμάκωσης, με τον κίνδυνο να οδηγήσουν την Υεμένη στην περιφερειακή σύγκρουση», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Αντόνιο Γκουτέρες
ΟΗΕ
Χούθι
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